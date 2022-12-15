В оригінальному бюстьє з позолотою: акторка Голлі Бейлі на прем'єрі фільму "Аватар: шлях води"

Образ акторки вийшов дуже нестандартним.

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22-річна співачка й акторка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться в ремейку легендарної казки Disney "Русалонька", відвідала прем'єрний показ фільму "Аватар: шлях води". Прем'єра відбулася у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість вийшла на килимову доріжку разом із бойфрендом Дерріло Дуейном Гранберрі-молодшим — американським репером, професійно відомим як PontiacMadeDDG чи просто DDG.

[ + – ] Голлі Бейлі та DDG Фото: Instagram @usatodaylife

Для виходу на публіку Голлі обрала образ від Balmain із круїзної колекції 2023 року. Вона одягла оригінальний топ-бюстьє без бретельок з позолотою, натхненний давньоєгипетською історією, посиланнями на Клеопатру, богиню Нехбет та інші символи. Відомо, що топ був створений брендом у співпраці з єгипетським ювелірним будинком Azza Fahmy. Свій аутфіт співачка доповнила також парою чорних штанів прямого крою та чорними туфлями із золотими шипами. Як аксесуари зірка обрала золоте кольє та браслети.

Нагадаємо, 47-річна британська акторка Кейт Вінслет під час зйомок сиквела режисера та сценариста Джеймса Кемерона "Аватар: шлях води" приголомшила колег по кінострічці, встановивши новий рекорд серед акторів з фрідайвінгу. Її результат — 7 хвилин 15 секунд.

Також Фокус писав, що 49-річна німецька супермодель Гайді Клум відвідала прем'єру фільму "Аватар: Шлях води" у розкішній напівпрозорій білій сукні із шифону від українського бренду Lever Couture.