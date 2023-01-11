Том Хэнкс пришел на премьеру фильма с котом на руках

Кот по кличке Смеагол сыграл в фильме компаньона главного героя.

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66-летний актер Том Хэнкс посетил премьеру фильма "Мужчина по имени Отто", который состоялся в Dot Dash Meredith в Нью-Йорке. Собравшимся фотографам он позировал, держа на руках серого пушистого кота по кличке Смеагол, пишет Just Jared.

Животное появилось на красной дорожке не случайно. Кот сыграл пушистого компаньона Хэнкса в картине. По словам команды фильма, кот справился со своей ролью прекрасно.

[ + – ] Хэнкс и его пушистый коллега Смеагол Фото: Getty

"У нас было восемь недель подготовки, как только мы получили сценарий и увидели некоторые действия, которые они требовали, чтобы подготовить его и научить его выполнять эти действия. Самое сложное в этом было то, что много времени было на улице и в очень-очень холодные месяцы года", – рассказала тренер Смеагола Бриттани Лонг.

На показе к Тому и Смеаголу присоединились их коллеги по фильму Рита Уилсон, Мариана Тревино, Алессандра Перес, Рэйчел Келлер, Кристиана Монтойя, Трумэн Хэнкс, Келли Ламор Уилсон, Мак Байда и режиссер Марк Форстер.

"Мужчина по имени Отто" выйдет в кинотеатрах 13 января. В фильме режиссера Марка Форстера Хэнкс играет ворчливого вдовца, чья единственная радость заключается в критике и осуждении своих измученных соседей. Однако его отношение к миру начинает меняться, когда по соседству с ним поселяется оживленная молодая семья, что приводит к неожиданной дружбе.

Напомним, как Том Хэнкс защитил свою жену от агрессивного фаната.