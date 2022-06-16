"Отвали к черту!". Том Хэнкс защитил жену от агрессивного фаната (видео)

Супругу актера, Риту, чуть не сбили с ног, пытаясь прорваться к актеру

65-летний Том Хэнкс повел себя, как настоящий джентльмен, защитив свою супругу Риту Уилсон от агрессивных фанатов в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Том выходил из ресторана со своей женой и парой охранников в Нью-Йорке, когда их окружили чрезмерно рьяные фанаты. Они так рвались к своему кумиру, что один из них чуть не сбил Риту с ног. Женщина вскрикнула и с трудом удержалась на ногах.

Потрясенный Том бросился к ней и закричал: "Моя жена? Назад, черт возьми! Ты чуть не сбил с ног мою жену! Отвали к черту!".

[ + – ] Том Хэнкс отогнал назойливых фанатов от своей жены

Фанаты, видимо, тоже были потрясены, потому что обычно Том Хэнкс очень спокоен и редко повышает голос. Виновник инцидента сказал: "Извини, Том", и актеру с женой удалось сесть в машину без дальнейших инцидентов.

Небольшой скандал произошел в напряженное для звезды "Форреста Гампа" время. Сейчас Том занят продвижением фильма "Элвис", где он сыграл роль импресарио Элвиса Пресли.

К тому же поклонники актера заподозрили, что его здоровье ухудшается.

Он появился на презентации фильма "Элвис" с режиссером Базом Лурманном и исполнителем главной роли Остином Батлером. И его рука заметно дрожала, когда Том держал микрофон.

Также фанаты отметили, что актер сильно исхудал. Он и раньше сбрасывал вес ради роли, но сейчас он выглядел измученным и изможденным.

Доктор Стюарт Фишер, выпускник Йельского университета с четырехлетним опытом работы в области неотложной помощи, сказал, что сейчас состояние Тома напоминает начальную стадию заболевания болезнью Паркинсона.

"Эта дрожащая рука может быть ранним признаком болезни. Можно было бы подумать, что он сейчас, если не уже, находится на пути к кабинету невролога. Могут пройти недели, месяцы или годы, прежде чем болезнь начнет прогрессировать", — отметил доктор. Но сказал, что это может быть и обычный тремор, который возникает от стресса и переутомления, но он обычно возникает у людей в возрасте от 20 до 30 лет. На вопрос, мог ли спровоцировать тремор диабет, которым страдает Том Хэнкс, доктор ответил, что нет.