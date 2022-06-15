Фанаты Тома Хэнкса сильно обеспокоены здоровьем актера

Во время недавнего выступления на сцене у 65-летнего актера сильно тряслись руки.

65-летний Том Хэнкс продолжает радовать поклонников новыми ролями, и недавно он снялся в биографической картине режиссера База Лурмана о взрослении и становления Элвиса Пресли. Актер сыграл роль менеджер певца, и теперь активно занимается продвижением фильма. Однако фанаты Хэнкса сильно обеспокоены здоровьем знаменитости. Недавно, выступая перед поклонниками на премьере картины в Австралии, у актера сильно дрожала правая рука, в которой он держал микрофон. Чтобы скрыть тремор, Хэнкс положил левую руку на нижнюю часть микрофона и попытался сменить руки. Об этом пишет Daily Mail.

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Поклонники актера не на шутку разволновались и оставляли комментарии в соцсетях после выступления Тома Хэнкса со словами: "Береги себя, Том!". А также выражали надежду, что с актером все в порядке, просто тур по продвижению фильма оказался для него слишком утомительным, поэтому у него тряслись руки.

Некоторые пользователи предположили, что Хэнкс просто устал из-за жары и вспомнили, что нечто подобное случалось с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Также кто-то из поклонников написал, что не стоит спекулировать на здоровье актера, поскольку у него есть семья, которая может о нем позаботиться.

При этом, как пишут Daily mail, сам Том Хэнкс держался вполне уверено, несмотря на дрожь в руке. Во время выступления он улыбался и говорил зрителям, что прекрасно провел время.

"Есть что-то в людях и месте, что заставляет всех ходить с уверенным выражением лица. Ваша уверенность, радость и интерес к жизни проявляются в нашем фильме" — говорил Хэнкс. Также актер выразил свое восхищение режиссером кинокартины Базом Лурманом.

"В лице База Лурмана у вас есть чудесный активный человек, который любит Австралию больше, чем кенгуру, больше, чем Дэн Мерфи" — добавил актер.

Ранее Фокус рассказывал о том, что супруга американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась трогательным снимком, на котором она целует мужа. У 67-летнего "Крепкого орешка" диагностировали неизлечимую болезнь — афазию, которая влияет на его когнитивные способности. Из-за недуга Брюсу Уиллису пришлось оставить актерскую карьеру.