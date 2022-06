Жена Брюса Уиллиса показала новое фото мужа и рассказала, за что его полюбила

Жена актера продолжает поддерживать супруга, страдающего от неизлечимой болезни.

43-летняя жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась трогательным снимком, на котором изображена целующей своего 67-летнего супруга. Фото в сторис Instagram она сопроводила подписью "Я люблю его так сильно, что это больно".

Актер одет в светло-коричневую соломенную шляпу и зеленую рубашку на пуговицах, а также в черные солнцезащитные очки. На Эмме – светло-голубое платье с закатанными рукавами и темные очки.

Женщина не перестает признаваться в любви человеку, у которого несколько месяцев назад диагностировали афазию. Например, она опубликовала архивное видео, на котором совсем молодой Уиллис в 1987 году исполняет классическую песню Under The Boardwalk с бэндом The Temptations.

"Мой девиз: не позволяй страху остановить тебя. Почему? Потому что меня постоянно останавливает страх. И это еще одна причина, по которой я влюбилась в своего мужа, страх его никогда не останавливал. Я имею в виду, какой следующий уровень уверенности требуется, чтобы петь в The Temptations? Вы можете говорить, что хотите, но этот парень всегда руководствовался своей страстью и никогда не позволял скептикам останавливать его в чем-либо. И я так уважаю, люблю и восхищаюсь этим человеком из-за этого. Наслаждайтесь этой маленькой песенкой, которая согревает мое сердце", – подписала она публикацию.

Бывшая модель, у которой есть компания по изготовлению средств для ухода за кожей под названием CocoBaba, в прошлом месяце рассказала о том, как совмещать семейные обязанности и заботиться о себе.

"Каждый день я изо всех сил пытаюсь найти время для ухода за собой. Ставлю потребности моей семьи выше своих собственных, что, как я обнаружила, не делает меня героем. Такая забота обо всех остальных членах моей семьи сказалась на моем психическом здоровье и общем состоянии здоровья, и никому в моей семье это не помогло. Кто-то недавно сказал мне, что, когда ты чрезмерно заботишься о ком-то, в конечном итоге ты недостаточно заботишься о себе. Это остановило меня в моих мыслях и действительно нашло во мне отклик", – призналась Эмма.

По ее словам, у нее есть "некоторые основные базовые потребности, которые являются обязательными, например, физические упражнения", поскольку это время, когда она может "отключиться" и заставляет ее "чувствовать себя хорошо в целом".

О диагнозе "афазия" у Уиллиса широкая общественность узнала шесть недель назад после того, как его родственники, в том числе его супруга Эмма, бывшая жена Деми Мур и все пять дочерей (в том числе трое рожденных в браке с Мур) опубликовали совместное заявление, где рассказали о болезни Брюса.

По их словам, он "испытывал некоторые проблемы со здоровьем, и недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности".

