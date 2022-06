Дружина Брюса Вілліса показала нове фото чоловіка та розповіла, за що його покохала

Дружина актора продовжує підтримувати чоловіка, який страждає від невиліковної хвороби.

43-річна дружина американського актора Брюса Вілліса Емма Гемінг поділилася зворушливим знімком, на якому вона зображена, коли цілує свого 67-річного чоловіка. Фото в сторіс Instagram вона супроводила підписом: "Я кохаю його так сильно, що це боляче".

Актор одягнений у світло-коричневий солом'яний капелюх і зелену сорочку на ґудзиках, а також у чорні сонцезахисні окуляри. На Еммі — світло-блакитна сукня із закоченими рукавами й темні окуляри.

Фото: Скриншот

Жінка не перестає освідчуватися в коханні людині, якій кілька місяців тому діагностувала афазію. Наприклад, вона опублікувала архівне відео, на якому зовсім молодий Вілліс у 1987 виконує класичну пісню Under The Boardwalk із бендом The Temptations.

"Мій девіз: не дозволяй страху зупинити тебе. Чому? Тому що мене постійно зупиняє страх. І це ще одна причина, через яку я закохалася у свого чоловіка, страх його ніколи не зупиняв. Я маю на увазі, який наступний рівень впевненості потрібен, щоб співати в The Temptations. Ви можете говорити, що хочете, але цей хлопець завжди керувався своєю пристрастю й ніколи не дозволяв скептикам зупиняти його в чомусь, і я так поважаю, кохаю його і захоплююся цією людиною через це. Насолоджуйтеся цією пісенькою, яка зігріває моє серце", — підписала вона публікацію.

Колишня модель, яка має компанію з виготовлення засобів для догляду за шкірою під назвою CocoBaba, минулого місяця розповіла про те, як поєднувати сімейні обов'язки та піклуватися про себе.

"Щодня я щосили намагаюся знайти час для догляду за собою. Ставлю потреби моєї сім'ї вище за свої власні, що, як я виявила, не робить мене героєм. Така турбота про всіх інших членів моєї сім'ї позначилася на моєму психічному здоров'ї та загальному стані здоров'я, і нікому в моїй сім'ї це не допомогло... Хтось нещодавно сказав мені, що коли ти надмірно дбаєш про когось, зрештою ти недостатньо дбаєш про себе, це зупинило мене в моїх думках і дійсно знайшло в мені відгук", — зізналася Емма.

За її словами, вона має "деякі основні базові потреби, які є обов'язковими, наприклад, фізичні вправи", оскільки це час, коли вона може "відключитися", і це змушує її "почуватися добре в цілому".

Про діагноз афазія у Вілліса широка громадськість дізналася шість тижнів тому після того, як його родичі, у тому числі його дружина Емма, колишня дружина Демі Мур і всі п'ять дочок (зокрема троє народжених у шлюбі з Мур) опублікували спільну заяву, де розповіли про хворобу Брюса.

За їхніми словами, він "зазнавав деяких проблем зі здоров'ям, і нещодавно в нього діагностували афазію, яка впливає на його когнітивні здібності".

