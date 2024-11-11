Дружина хворого Брюса Вілліса показала архівне відео актора з його маленькою донькою (відео)

Наразі актор страждає від деменції, тому відійшов від публічного життя. Його родина всіляко підтримує близьку людину.

Емма Гемінг-Вілліс показала архівне відео, на якому Брюс Вілліс несе на плечах їхню доньку Евелін Пенн. Ролик дружина голлівудського актора, який страждає від деменції, опублікувала в Instagram.

На відео "міцний горішок" несе свою молодшу дочку Евелін Пенн Вілліс на плечах, прогулюючись Мангеттеном.

Можна почути, як 69-річний актор розмовляє зі своєю 10-річною спадкоємицею, перш ніж пожартувати: "Мені не потрібно гризти твою ногу!"

На це маленька Евелін захихікала, притиснувши свої долоні до щік зіркового тата.

Судячи з усього, архівний ролик був знятий приблизно у 2019 році — за три роки до того, як у Брюса Вілліса діагностували розлад мозку, афазію, яка згодом переросла в діагноз лобно-скроневої деменції.

"Найкраще сидіння в домі", — написала Емма Гемінг-Вілліс.

Брюс Вілліс з донькою

30-річна дочка актора від Демі Мур Таллула лаконічно прокоментувала відео: "Любов".

Вілліс та Гемінг, які одружилися у 2009 році, також є батьками 12-річної дочки Мейбл Рей Вілліс.

До цього актор був одружений з Демі Мур, яка народила йому трьох дітей — Румер, Таллулу та Скаут. Після діагностування деменції в актора вся його змішана родина доволі часто збирається разом, аби підтримати його у важкі часи.

Нагадаємо, як маленькі доньки Брюса Вілліса переживають хворобу батька.

Також Фокус писав про рідкісну появу хворого Брюса Вілліса на публіці.