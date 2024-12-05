Тяжелобольной Брюс Уиллис был замечен на редкой прогулке в Лос-Анджелесе (фото)

Из-за болезни Брюс Уиллис больше не снимается в кино. Семья все это время поддерживает актера. Родные люди стараются проводить как можно больше времени вместе.

Звездный актер Брюс Уиллис, страдающий деменцией, в среду, 4 декабря, был замечен папарацци на редкой прогулке в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

69-летний голливудский актер оказался вне поля зрения общественности с тех пор, как его семья сообщила о его неизлечимом диагнозе. Уже более двух лет звезда "Пятого элемента" борется с афазией и лобно-височной деменцией (ЛВД).

"Крепкий орешек" отправился в путь на внедорожнике марки Range Rover, которым управлял его телохранитель. Брюс сидел на переднем пассажирском сидении слегка натянув бейсболку на лицо, чтобы не привлекать к себе внимания. Уиллис пиджаке оливкового оттенка выглядел серьезным на снимке.

Бывший актер ушел на пенсию после того, как ему поставили сложный диагноз. Семья Уиллиса всячески поддерживает его и старается проводить как можно больше времени вместе. Они в полном составе отмечают все праздники, включая и его первую жену, известную актрису Деми Мур. Известно, что Брюс Уиллис является отцом пятерых дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут, 30-летней Таллулы от актрисы Деми Мур, а также 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин от теперешней жены Эммы Хеминг Уиллис.

Ранее, 29 ноября, Фокус писал о том, что Брюс Уиллис отметил День благодарения со своей семьей. Его дочери Таллула и Скаут подарили своему отцу милый подарок.