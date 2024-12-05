Тяжкохворого Брюса Вілліса помітили на рідкісній прогулянці в Лос-Анджелесі (фото)

Через хворобу Брюс Вілліс більше не знімається в кіно. Сім'я весь цей час підтримує актора. Рідні люди намагаються проводити якомога більше часу разом.

Зоряний актор Брюс Вілліс, який страждає на деменцію, у середу, 4 грудня, був помічений папараці на рідкісній прогулянці в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

69-річний голлівудський актор опинився поза увагою громадськості відтоді, як його сім'я повідомила про його невиліковний діагноз. Уже понад два роки зірка "П'ятого елемента" бореться з афазією і лобно-скроневою деменцією (ЛВД).

"Міцний горішок" вирушив у дорогу на позашляховику марки Range Rover, яким керував його охоронець. Брюс сидів на передньому пасажирському сидінні, злегка натягнувши бейсболку на обличчя, щоб не привертати до себе уваги. Вілліс у піджаку оливкового відтінку мав серйозний вигляд на знімку.

Колишній актор пішов на пенсію після того, як йому поставили складний діагноз. Сім'я Вілліса всіляко підтримує його і намагається проводити якомога більше часу разом. Вони в повному складі святкують усі свята, включно з його першою дружиною, відомою акторкою Демі Мур. Відомо, що Брюс Вілліс є батьком п'ятьох доньок: 36-річної Румер, 33-річної Скаут, 30-річної Таллули від акторки Демі Мур, а також 12-річної Мейбл і 10-річної Евелін від теперішньої дружини Емми Гемінг Вілліс.

Раніше, 29 листопада, Фокус писав про те, що Брюс Вілліс відсвяткував День подяки зі своєю сім'єю. Його дочки Таллула і Скаут подарували своєму батькові милий подарунок.