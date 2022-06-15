Фанати Тома Генкса дуже стурбовані здоров'ям актора

Під час нещодавнього виступу на сцені в 65-річного актора сильно тряслися руки.

65-річний Том Генкс продовжує радувати шанувальників новими ролями, і нещодавно він знявся в біографічній стрічці режисера База Лурмана про дорослішання та становлення Елвіса Преслі. Актор зіграв роль менеджера співака, і тепер активно займається просуванням фільму. Проте фанати Генкса дуже стурбовані здоров'ям знаменитості. Нещодавно, коли він виступав перед шанувальниками на прем'єрі картини в Австралії, у актора сильно тремтіла права рука, в якій він тримав мікрофон. Щоб приховати тремор, Генкс поклав ліву руку на нижню частину мікрофона та спробував змінити руки. Про це пише Daily Mail.

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Шанувальники актора не на жарт розхвилювалися та залишали коментарі в соцмережах після виступу Тома Генкса зі словами: "Бережи себе, Томе!". А також висловлювали надію, що з актором усе гаразд, просто тур із просування фільму виявився для нього надто стомливим, тому в нього тряслися руки.

Деякі користувачі припустили, що Генкс просто втомився через спеку, та згадали, що щось подібне траплялося з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Також хтось із шанувальників написав, що не варто спекулювати на здоров'ї актора, оскільки він має сім'ю, яка може про нього подбати.

При цьому, як пише Daily Mail, сам Том Генкс тримався цілком упевнено, незважаючи на тремтіння в руці. Під час виступу він усміхався та говорив глядачам, що чудово провів час.

"Є щось у людях і місці, що змушує всіх ходити з упевненим виразом обличчя. Ваша впевненість, радість та інтерес до життя виявляються в нашому фільмі", — говорив Хенкс. Також актор висловив своє замилування режисером кінокартини Базом Лурманом.

"В особі База Лурмана у вас є чудова активна людина, яка любить Австралію більше, ніж кенгуру, більше, ніж Ден Мерфі", — додав актор.

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