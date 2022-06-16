"Відвали до біса!". Том Генкс захистив дружину від агресивного фаната (відео)

Дружину актора, Ріту, мало не збили з ніг, намагаючись прорватися до актора.

65-річний Том Генкс повівся, як справжній джентльмен, захистивши свою дружину Ріту Вілсон від агресивних фанатів у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Том виходив із ресторану зі своєю дружиною та парою охоронців у Нью-Йорку, коли їх оточили надмірно завзяті фанати. Вони так рвалися до свого кумира, що один із них мало не збив Ріту з ніг. Жінка скрикнула та ледве втрималася на ногах.

Вражений Том кинувся до неї та закричав: "Моя дружина? Назад, чорт забирай! Ти мало не збив із ніг мою дружину! Відвали до дідька!".

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Фанати, мабуть, теж були вражені, тому що Том Генкс зазвичай дуже спокійний і рідко підвищує голос. Винуватець інциденту сказав: "Вибач, Томе", — і актору з дружиною вдалося сісти в машину без подальших інцидентів.

Невеликий скандал стався в напружений для зірки "Форреста Гампа" час. Зараз Том зайнятий просуванням фільму "Елвіс", де він зіграв роль імпресаріо Елвіса Преслі.

До того ж, шанувальники актора запідозрили, що його здоров'я погіршується.

Він з'явився на презентації фільму "Елвіс" із режисером Базом Лурманном і виконавцем головної ролі Остіном Батлером. І його рука помітно тремтіла, коли Том тримав мікрофон.

Також фанати зазначили, що актор сильно схуд. Він і раніше скидав вагу заради ролі, але зараз він мав змучений і виснажений вигляд.

Доктор Стюарт Фішер, випускник Єльського університету з чотирирічним досвідом роботи в галузі невідкладної допомоги, сказав, що зараз стан Тома нагадує початкову стадію захворювання на хворобу Паркінсона.

"Ця тремтяча рука може бути ранньою ознакою хвороби. Можна було б подумати, що він зараз, якщо не вже, перебуває на шляху до кабінету невролога. Можуть пройти тижні, місяці або роки, перш ніж хвороба почне прогресувати", — зазначив лікар. Але сказав, що це може бути і звичайний тремор, який виникає від стресу та перевтоми, але він зазвичай виникає в людей віком від 20 до 30 років. На запитання, чи міг спровокувати тремор діабет, на який страждає Том Генкс, лікар відповів, що ні.