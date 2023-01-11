Милли Олкок, звезда "Дома дракона" насмешила публику на церемонии Золотой Глобус

Видео с актрисой стало вирусным в Сети. Поклонники подозревают, что она вышла на сцену нетрезвой.

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Церемония "Золотой Глобус" 2023 хоть и стала весьма ожидаемой во время награждения: призы получили почти все явные фавориты, но актеры повеселили зрителей. Главной звездой стала актриса Дженнифер Кулидж, получившая статуэтку за роль второго плана в "Белом лотосе", но отличилась и ее молодая коллега Милли Олкок, звезда сериала "Дом Дракона". Об этом пишет Daily Mail.

Видео с ней уже стало вирусным, а зрители пишут: "Да она чертовски пьяна!", "Милли, съешь немного хлеба!".

[ + – ] Видео с Милли Олкок уже стало вирусным

22-летняя Милли, прославившаяся тем, что сыграла юную Рейниру Таргариен в телесериале HBO, хихикала и хваталась за режиссера Мигеля Сапочника и актрису Эмму Д'Арси, которая сыграла взрослую Рейниру.

Она даже закрыла рот рукой, пытаясь быть серьезной, но это не слишком ей помогло. Впрочем, поклонники отметили в комментариях, что она была милой и забавной, и наутро ее явно повеселит тот факт, что видео с ней стало настолько популярным.

Она поделилась фотографией с "Золотого глобуса" в Instagram Stories и просто написала: "Мммм" без каких-либо других объяснений.

К слову, на церемонии она выглядела прекрасно в кастомном платье от Givenchy. Заслуга ее стильного образа принадлежит стилисту Холли Уайт.

Черное атласное платье кажется простым, но кристаллы и серебряные бусины придают ему очень оригинальный вид.

Она сочетала серебряные украшения своего платья с массивными серебряными кольцами, браслетом и серьгами-подвесками от Pomellato.

[ + – ] Милли Олкок в сериале "Дом дракона" Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах "Золотого Глобуса". И выбрать было нелегко, потому что большинство звезд выбрали довольно скучные и не идущие им наряды.