12 января 2023 года: день памяти Анисии Солунской - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя шить и прясть.

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Что случилось в этот день:

Сегодня церковь почитает память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за свою веру при императоре Максимиане. Она отказала римскому воину пойти с ним на языческий праздник, после чего тот пронзил ее мечом.

А вот среди светских праздников — сегодня отмечают Всемирный день дочери.

Что нельзя делать 12 января:

шить и прясть;

подбирать что-то с земли;

разбивать копилку с деньгами;

рубить дрова;

мыть волосы на ночь

Народные приметы и поверья:

идет снег — ждите пасмурное лето;

ветер с юга — к хорошему урожаю;

солнечный день — скоро потеплеет;

не видно звезд — погода резко меняется;

если воробьи громко чирикают, то ждите тепло.

День ангела празднуют:

Анисия, Федора, Макар, Ирина, Антон, Орина, Федосия, Лев, Ярина.

Родились в этот день:

1876 — Джек Лондон, американский писатель ("Белый Клык", "Зов предков" и др.)

1949 — Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.

1909 — Мария Примаченко, украинская художница.

1960 — Станислав Боклан, украинский актер театра и кино, народный артист Украины.

1986 — Злата Огневич, украинская певица.

А также в этот день:

1967 — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.