12 января 2023 года: день памяти Анисии Солунской - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя шить и прясть.
Что случилось в этот день:
Сегодня церковь почитает память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за свою веру при императоре Максимиане. Она отказала римскому воину пойти с ним на языческий праздник, после чего тот пронзил ее мечом.
А вот среди светских праздников — сегодня отмечают Всемирный день дочери.
Что нельзя делать 12 января:
- шить и прясть;
- подбирать что-то с земли;
- разбивать копилку с деньгами;
- рубить дрова;
- мыть волосы на ночь
Народные приметы и поверья:
- идет снег — ждите пасмурное лето;
- ветер с юга — к хорошему урожаю;
- солнечный день — скоро потеплеет;
- не видно звезд — погода резко меняется;
- если воробьи громко чирикают, то ждите тепло.
День ангела празднуют:
Анисия, Федора, Макар, Ирина, Антон, Орина, Федосия, Лев, Ярина.
Родились в этот день:
1876 — Джек Лондон, американский писатель ("Белый Клык", "Зов предков" и др.)
1949 — Харуки Мураками, японский писатель и переводчик.
1909 — Мария Примаченко, украинская художница.
1960 — Станислав Боклан, украинский актер театра и кино, народный артист Украины.
1986 — Злата Огневич, украинская певица.
А также в этот день:
1967 — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.