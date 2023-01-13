13 января 2023 года: преподобной Мелании Младшей (Римской) Щедрый вечер - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя занимать деньги.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобной Мелании. Это состоятельная римлянка, которая жила в V веке. В 14 лет девушку выдали замуж. Вместе со своим мужем она посвятила жизнь служению Богу. По молитвам Мелании происходило много чудес. Женщины обращались к ней при тяжелых родах.

Что нельзя делать 13 января:

занимать деньги

ссориться и злиться

браться за что-то новое

считать мелкие монеты

Народные приметы и поверья:

► если небо ясное и звездное, то будет хороший урожай

► теплый день — к дождливому лету

► метель накануне Васильева дня предвещает урожай орехов

► если на деревьях гололед, то уродят овощи и плоды

День ангела празднуют:

Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Теофил