Стиль жизни
13 января 2023 года: преподобной Мелании Младшей (Римской) Щедрый вечер - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя занимать деньги.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобной Мелании. Это состоятельная римлянка, которая жила в V веке. В 14 лет девушку выдали замуж. Вместе со своим мужем она посвятила жизнь служению Богу. По молитвам Мелании происходило много чудес. Женщины обращались к ней при тяжелых родах.
Что нельзя делать 13 января:
- занимать деньги
- ссориться и злиться
- браться за что-то новое
- считать мелкие монеты
Народные приметы и поверья:
► если небо ясное и звездное, то будет хороший урожай
► теплый день — к дождливому лету
► метель накануне Васильева дня предвещает урожай орехов
► если на деревьях гололед, то уродят овощи и плоды
День ангела празднуют:
Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Теофил