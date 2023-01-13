День неожиданностей. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 января 2023 года

Сегодня при принятии важных решений нужно прислушиваться к интуиции.

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Овен

Сегодня вам может поступить очень достойное предложение. Конечно, стоит взвесить все против и за, но долго не раздумывайте, потому что желающие перехватить у вас его же есть.

Телец

Сегодня при принятии важных решений нужно прислушиваться к интуиции, потому что разум вряд ли подскажет верный ответ.

Близнецы

С самого утра в голову могут полезть удручающие мысли. Лучшим средством для борьбы с ними является работа — загрузите себя полезными делами.

Рак

Сегодня есть вероятность столкновения с недоброжелателем. Лучше обойдите потенциального обидчика стороной, избегая любого контакта с ним.

Лев

Проявите сегодня внимание и заботу человеку, которого недавно могли нарочно обидеть — он нуждается в этом.

Дева

Сегодня есть большая вероятность из-за невнимательности потерять определенную сумму денег. Следите за своим кошельком, покупками и сделками.

Весы

Обратите внимание на сны нынешних суток — они могут подать вспомогательный в принятии решений знак.

Скорпион

Сегодня возможны какие-то неожиданные повороты в личной жизни: запоминающееся знакомство, долгожданное свидание-сюрприз или переход на следующий этап в отношениях.

Стрелец

Сегодня вам необходимо позаботиться о своем здоровье, не перегружаться, сделать релаксирующий вечер и побаловать себя.

Козерог

Вы не замечаете, что нравитесь человеку, с которым у вас могут сложиться прекрасные взаимоотношения. Присмотритесь внимательнее, ведь раньше вы уже пересекались.

Водолей

Постарайтесь не вмешиваться в чужой конфликт, даже если вам покажется, что вы сможете справедливо все разрешить — это не поможет и вы окажетесь в неловком положении.

Рыбы

Действия ваших друзей вас сегодня могут разочаровать. Не поддавайтесь меланхолии.

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