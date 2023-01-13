День неожиданностей. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 января 2023 года
Сегодня при принятии важных решений нужно прислушиваться к интуиции.
Овен
Сегодня вам может поступить очень достойное предложение. Конечно, стоит взвесить все против и за, но долго не раздумывайте, потому что желающие перехватить у вас его же есть.
Телец
Сегодня при принятии важных решений нужно прислушиваться к интуиции, потому что разум вряд ли подскажет верный ответ.
Близнецы
С самого утра в голову могут полезть удручающие мысли. Лучшим средством для борьбы с ними является работа — загрузите себя полезными делами.
Рак
Сегодня есть вероятность столкновения с недоброжелателем. Лучше обойдите потенциального обидчика стороной, избегая любого контакта с ним.
Лев
Проявите сегодня внимание и заботу человеку, которого недавно могли нарочно обидеть — он нуждается в этом.
Дева
Сегодня есть большая вероятность из-за невнимательности потерять определенную сумму денег. Следите за своим кошельком, покупками и сделками.
Весы
Обратите внимание на сны нынешних суток — они могут подать вспомогательный в принятии решений знак.
Скорпион
Сегодня возможны какие-то неожиданные повороты в личной жизни: запоминающееся знакомство, долгожданное свидание-сюрприз или переход на следующий этап в отношениях.
Стрелец
Сегодня вам необходимо позаботиться о своем здоровье, не перегружаться, сделать релаксирующий вечер и побаловать себя.
Козерог
Вы не замечаете, что нравитесь человеку, с которым у вас могут сложиться прекрасные взаимоотношения. Присмотритесь внимательнее, ведь раньше вы уже пересекались.
Водолей
Постарайтесь не вмешиваться в чужой конфликт, даже если вам покажется, что вы сможете справедливо все разрешить — это не поможет и вы окажетесь в неловком положении.
Рыбы
Действия ваших друзей вас сегодня могут разочаровать. Не поддавайтесь меланхолии.