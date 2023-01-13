День несподіванок. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 січня 2023 року

Сьогодні під час ухвалення важливих рішень слід прислухатися до інтуїції.

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Овен

Сьогодні вам може надійти дуже вигідна пропозиція. Звичайно, варто зважити всі проти і за, але довго не роздумуйте, тому що охочі перехопити у вас її є.

Телець

Сьогодні під час ухвалення важливих рішень слід прислухатися до інтуїції, бо розум навряд чи підкаже правильну відповідь.

Близнюки

Із самого ранку в голову можуть полізти гнітючі думки. Найкращим засобом боротьби з ними є робота — завантажте себе корисними справами.

Рак

Сьогодні є ймовірність зіткнення з недоброзичливцем. Краще обійдіть потенційного кривдника стороною, уникаючи будь-якого контакту з ним.

Лев

Виявіть сьогодні увагу й турботу людині, яку нещодавно могли навмисне образити, — вона потребує цього.

Діва

Сьогодні є більша ймовірність через неуважність втратити певну суму грошей. Слідкуйте за своїм гаманцем, покупками й угодами.

Терези

Зверніть увагу на сьогоднішні сни — вони можуть подати знак допомогу в ухваленні рішень знак.

Скорпіон

Сьогодні можливі якісь несподівані повороти в особистому житті: знайомство, що запам'ятовується, довгоочікуване побачення-сюрприз або перехід на наступний етап у відносинах.

Стрілець

Сьогодні вам необхідно подбати про своє здоров'я, не перевантажуватися, зробити вечір релаксу та побалувати себе.

Козеріг

Ви не помічаєте, що подобається людині, з якою у вас можуть скластися прекрасні стосунки. Придивіться уважніше, адже раніше ви вже перетиналися.

Водолій

Постарайтеся не втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо вам здасться, що ви зможете справедливо все вирішити, — це не допоможе, і ви опинитеся в незручному становищі.

Риби

Дії ваших друзів вас можуть розчарувати. Не піддавайтесь меланхолії.

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