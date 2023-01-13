День несподіванок. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 січня 2023 року
Сьогодні під час ухвалення важливих рішень слід прислухатися до інтуїції.
Овен
Сьогодні вам може надійти дуже вигідна пропозиція. Звичайно, варто зважити всі проти і за, але довго не роздумуйте, тому що охочі перехопити у вас її є.
Телець
Сьогодні під час ухвалення важливих рішень слід прислухатися до інтуїції, бо розум навряд чи підкаже правильну відповідь.
Близнюки
Із самого ранку в голову можуть полізти гнітючі думки. Найкращим засобом боротьби з ними є робота — завантажте себе корисними справами.
Рак
Сьогодні є ймовірність зіткнення з недоброзичливцем. Краще обійдіть потенційного кривдника стороною, уникаючи будь-якого контакту з ним.
Лев
Виявіть сьогодні увагу й турботу людині, яку нещодавно могли навмисне образити, — вона потребує цього.
Діва
Сьогодні є більша ймовірність через неуважність втратити певну суму грошей. Слідкуйте за своїм гаманцем, покупками й угодами.
Терези
Зверніть увагу на сьогоднішні сни — вони можуть подати знак допомогу в ухваленні рішень знак.
Скорпіон
Сьогодні можливі якісь несподівані повороти в особистому житті: знайомство, що запам'ятовується, довгоочікуване побачення-сюрприз або перехід на наступний етап у відносинах.
Стрілець
Сьогодні вам необхідно подбати про своє здоров'я, не перевантажуватися, зробити вечір релаксу та побалувати себе.
Козеріг
Ви не помічаєте, що подобається людині, з якою у вас можуть скластися прекрасні стосунки. Придивіться уважніше, адже раніше ви вже перетиналися.
Водолій
Постарайтеся не втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо вам здасться, що ви зможете справедливо все вирішити, — це не допоможе, і ви опинитеся в незручному становищі.
Риби
Дії ваших друзів вас можуть розчарувати. Не піддавайтесь меланхолії.