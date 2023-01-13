Необходим отдых: три знака Зодиака, которым нужно уделить время себе

Казалось бы, год только начался и у каждого должно быть полно сил и мотивации, но есть знаки Зодиака, которым уже сейчас необходим отдых — как физический, так и моральный. Астрологи советуют замедлиться, выдохнуть и посвятить время себе Близнецам, Козерогам и Скорпионам.

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Близнецы

У Близнецов накопленная усталость тянется еще с прошлого года, они так и не успели отдохнуть во время праздничных каникул и соответственно это сказывается сейчас на продуктивности. Возьмите отгул, отключите все рабочие чаты и просто отдохните дома закутанным в пледе с чашкой какао от суеты этого мира.

Козерог

Для Козерогов эта половина января тоже была полна событий, после которых требуется отдых. Если вы никогда не практиковали медитации, то самое время начать (это не только длинные практики в позе лотоса, можно начать с простых и коротких). Также полезными будут прогулки на свежем воздухе и чтение книг.

Скорпион

Скорпионы могут сейчас ощущать физические силы, но моральный отдых им точно не помешает. Попробуйте отключиться от мыслей, которые навязчиво преследуют вас каждый день, порадуйте себя любимым хобби, шопингом или долгожданной встречей — в общем постарайтесь привести себя в ресурсное состояние.

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