Необхідний відпочинок: три знаки Зодіаку, яким потрібно приділити собі час

Здавалося б, рік тільки розпочався і в кожного має бути повно сил і мотивації, але є знаки Зодіаку, яким уже зараз потрібен відпочинок — як фізичний, так і моральний. Астрологи радять сповільнитися, видихнути та присвятити час собі Близнюкам, Козерогам та Скорпіонам.

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Близнюки

У Близнюків накопичена втома тягнеться ще з минулого року, вони так і не встигли відпочити під час святкових канікул і, відповідно, це позначається зараз на продуктивності. Візьміть відгул, відключіть усі робочі чати та просто відпочиньте вдома закутаним у пледі з чашкою какао від метушні цього світу.

Козеріг

Для Козерогів ця половина січня теж була сповнена подій, після яких потрібен відпочинок. Якщо ви ніколи не практикували медитації, то саме час почати (це не тільки довгі практики в лотоса, можна почати з простих і коротких). Також корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та читання книг.

Скорпіон

Скорпіони можуть зараз відчувати фізичні сили, але моральний відпочинок їм точно не завадить. Спробуйте відключитися від думок, які нав'язливо переслідують вас щодня, порадуйте себе улюбленим хобі, шопінгом або довгоочікуваною зустріччю — загалом постарайтеся привести себе в ресурсний стан.

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