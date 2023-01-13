Ретроградный Уран в 2023: когда будет и что нельзя делать

Ретроградность планет — часто становится периодом для неудач, путаницы и странных событий в нашей жизни. Астрологи рассказали о том, в какие отрезки времени в 2023 году Уран будет двигаться в обратном направлении и чем это может быть чревато для нас.

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Когда именно будет Ретроградный Уран в 2023 году?

Уран — седьмая планета от Солнца — в этом году будет в ретроградном периоде два раза — с 1 января по 22 января (сейчас как раз он длится) и 29 августа по 31 декабря.

Как Ретроградный Уран может повлиять на нас?

В этот период многие люди могут ощутить прилив желания все изменить, начать с чистого листа. Но эти резкие побуждения к переменам нужно внимательно контролировать, не поддаваясь на соблазн быстрых и кардинальных решений. Но есть и преимущества для нерешительных людей — они могут ощутить не присущую им смелость и решительность, что хорошо скажется на их жизни.

Также в период Ретроградного Урана есть вероятность погрязнуть в лени, рассеянности и просроченных задачах. Постарайтесь собрать все силы в кулак, иначе есть риск навредить себе.нерешительные в это время могут ощутить больше смелости для действий.