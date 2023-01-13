Ретроградний Уран у 2023: коли буде і чого не можна робити

Ретроградність планет – часто стає періодом для невдач, плутанини та дивних подій у нашому житті. Астрологи розповіли про те, в які відрізки часу в 2023 році Уран рухатиметься у зворотному напрямку і чим це може загрожувати нам.

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Коли саме буде Ретроградний Уран 2023 року?

Уран — сьома планета від Сонця — цього року буде в ретроградному періоді двічі — з 1 січня по 22 січня (зараз він триває) і 29 серпня по 31 грудня.

Як Ретроградний Уран може вплинути на нас?

У цей період багато людей можуть відчути приплив бажання змінити все, почати з чистого аркуша. Але ці різкі спонукання змін потрібно уважно контролювати, не піддаючись на спокусу швидких і кардинальних рішень. Але є і переваги для нерішучих людей — вони можуть відчути сміливість і рішучість, що їм не притаманна, а це добре позначиться на їхньому житті.

Також у період Ретроградного Урану є можливість загрузнути у лінощах, розсіяності та протермінованих завданнях. Постарайтеся зібрати всі сили в кулак, інакше є ризик нашкодити собі. Нерішучі в цей час можуть відчути більше сміливості для дій.