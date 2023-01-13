Анти-Форест Гамп. Стоит ли смотреть фильм "Мужчина по имени Отто"

На экраны украинских кинотеатров вышел новый фильм с Томом Хэнксом в главной роли.

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Сегодня в украинском прокате стартует новая кинолента с Томом Хэнксом — "Мужчина по имени Отто". Журналист Фокуса побывал на допремьерном показе и готов рассказать о достоинствах и недостатках комедийной драмы.

В первую очередь стоит отметить, что "Мужчина по имени Отто" — это киноадаптация романа Фредрика Бакмана "Вторая жизнь Уве". Первая одноименная экранизация была представлена зрителям на родине писателя — в Швеции, еще в 2015 году и в дальнейшем была выдвинута на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

За вторую голливудскую киноадаптацию взялся режиссер Марк Форстер ("Бал монстров", "Волшебная страна"). Получилось не хуже и не лучше. Получился просто фильм с Томом Хэнксом, в котором, как и в других картинах с его участием, все события и эмоциональная палитра сценария выстраивается вокруг личности актера. Словом, в случаях фильмов с Томом Хэнксом, мы всегда смотрим фильм про Тома Хэнкса и "Мужчина по имени Отто" — не исключение.

В центре сюжета — Отто (Том Хэнкс), который уже немолод и готовится выйти на пенсию. Впервые мы встречаем его в местном магазине DIY, когда герой пытается купить веревку, что приводит к забавным капризным результатам. Ворчливый пожилой мужчина, который отказывается идти в ногу со временем и вымещает зло за это на всех вокруг. Человек по имени Отто именно такой… по крайней мере, поначалу. Но вскоре мы обнаруживаем, что на самом деле это фильм, в котором рассказывается о безрадостном существовании пожилого человека, застрявшего в подвешенном состоянии и проживающего жизнь, в которой он потерял свое место в мире. К счастью, вскоре он находит новую жизнь.

Когда семья Мендес переезжает и селится напротив квартиры Отто, Марисоль (Мариана Тревиньо), ее муж Томми (Мануэль Гарсия-Рульфо) и две их дочери вносят хаос в жизнь Отто. Это раздражающе веселые соседи, которые всегда хотят одолжить гаечный ключ или нуждаются в помощи с окном. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что произойдет дальше, поскольку режиссер Марк Форстер использует почти каждое трогательное клише в книге, чтобы донести до сознания зрителей меняющийся взгляд Отто на жизнь.

В промежутках между короткими эпизодами общения с новыми соседями мы видим, что Отто отчаянно грустит. Он потерял свою жену Соню (Рэйчел Келлер) менее года назад, и он — тень человека, которым когда-то был, о котором мы узнаем из множества воспоминаний. В каком-то смысле "Человека по имени Отто" легко сравнить с одним из самых известных фильмов Хэнкса — по сути, это анти-Форрест Гамп.

Отто определенно находится на противоположном конце спектра счастья. "Мужчина по имени Отто" показывает зрителю все лучшие моменты жизни Отто, но начинается рассказ с противоположного конца прожитой жизни. Из воспоминаний героя мы узнаем, почему герой Тома Хэнкса такой, какой он есть, а также узнаем больше о любви всей его жизни — Соне.

Из неприятного стоит отметить тот факт, что в этом фильме нет ничего по-настоящему уникального. Это совсем не означает, что "Мужчина по имени Отто" не заслуживает внимания или его можно отнести к картинам с грифом "зря потраченное время". Он трогает за живое, и к концу вам будет трудно не расплакаться. Но он скуден на неожиданные повороты; наоборот. Направление заключительного акта транслируется уже где-то на середине картины, и все увиденное кажется нам слишком знакомым.

Стоит ли смотреть фильм "Мужчина по имени Отто"?

Да, если:

Вы любите Тома Хэнкса

Вам стилистика скандинавских мелодрам (в этом фильме она сохранена)

Вы давно не были на трогательном фильме, во время просмотра которого можно прослезиться

Нет, если: