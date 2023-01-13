Анти-Форест Гамп. Чи варто дивитися фільм "Чоловік на ім'я Отто"

На екрани українських кінотеатрів вийшов новий фільм із Томом Генксом у головній ролі.

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Сьогодні в українському прокаті стартує нова кінострічка з Томом Генксом — "Чоловік на ім'я Отто". Журналіст Фокусу побував на допрем'єрному показі та готовий розповісти про переваги та недоліки комедійної драми.

Насамперед варто відзначити, що "Чоловік на ім'я Отто" — це кіноадаптація роману Фредріка Бакмана "Друге життя Уве". Перша однойменна екранізація була представлена глядачам на батьківщині письменника — у Швеції, ще у 2015 році й була висунута на премію "Оскар" як найкращий фільм іноземною мовою.

За другу, голлівудську, кіноадаптацію взявся режисер Марк Форстер ("Бал монстрів", "Чарівна країна"). Вийшло не гірше і не краще. Вийшов просто фільм із Томом Генксом, де, як і в інших стрічках за його участю, всі події та емоційна палітра сценарію вишиковуються навколо особистості актора. Словом, у випадках фільмів із Томом Генксом ми завжди дивимося фільм про Тома Генкса, і "Чоловік на ім'я Отто" — не виняток.

У центрі сюжету — Отто (Том Генкс), який уже немолодий і готується вийти на пенсію. Вперше ми зустрічаємо його в місцевому магазині DIY, де герой намагається купити мотузку, що призводить до курйозних результатів. Буркотливий літній чоловік, який відмовляється йти в ногу з часом і зганяє зло за це на всіх навколо. Людина на ім'я Отто саме така…принаймні спочатку. Але невдовзі ми виявляємо, що насправді це фільм, у якому розповідається про безрадісне існування літнього вдівця, який застряг у підвішеному стані та живе життя, де він втратив своє місце у світі. На щастя, невдовзі він знаходить нові сенси.

Коли сім'я Мендес переїжджає та селиться навпроти квартири Отто, Марісоль (Маріана Тревіно), її чоловік Томмі (Мануель Гарсія-Рульфо) та дві їхні дочки вносять хаос у життя Отто. Це дратівливо веселі сусіди, які завжди хочуть позичити гайковий ключ або потребують допомоги з вікном. Не треба бути ясновидцем, щоб зрозуміти, що станеться далі, оскільки режисер Марк Форстер використовує майже кожне зворушливе кліше з книги, щоб донести до свідомості глядачів погляд Отто, що змінюється, на життя.

У проміжках між короткими епізодами спілкування з новими сусідами бачимо, що Отто відчайдушно сумує. Герой втратив свою дружину Соню (Рейчел Келлер) менше року тому, і він — тінь людини, якою колись був, про яку ми дізнаємося з багатьох спогадів. У якомусь сенсі "Чоловіка на ім'я Отто" легко порівняти з одним із найвідоміших фільмів Хенкса — по суті, це анти-Форрест Гамп.

Отто, безперечно, перебуває на протилежному кінці спектру щастя. "Чоловік на ім'я Отто" показує глядачеві всі найкращі моменти життя Отто, але починається розповідь із протилежного кінця прожитих років. Зі спогадів персонажа ми дізнаємося, чому герой Тома Генкса такий, який він є, а також про кохання всього його життя — Соню.

Із неприємного варто відзначити той факт, що в цьому фільмі немає нічого унікального. Це зовсім не означає, що "Чоловік на ім'я Отто" не заслуговує на увагу або його можна віднести до стрічок із грифом "даремно витрачений час". Він торкається живого, і до кінця вам буде важко не розплакатися. Але фільм бідний на несподівані повороти. Навпаки, напрямок заключного акту транслюється вже десь на середині стрічки, і все побачене здається нам надто знайомим.

Чи варто дивитися фільм "Чоловік на ім'я Отто"?

Так, якщо:

Ви любите Тома Генкса.

Вам імпонує стилістика скандинавських мелодрам (у цьому фільмі вона збережена).

Ви давно не були на зворушливому фільмі, під час перегляду якого можна розплакатися.

Ні, якщо: