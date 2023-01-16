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Стиль жизни

Благоприятные и сложные дни. Лунный календарь на вторую половину января 2023

Фото: Getty Images

Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 22, 28, 30 января.

Лучше не планировать ничего важного на 17 и 21 января.

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Фазы Луны на январь 2023

Молодой Месяц: 21 января в 22:53 по Киеву

Растущая Луна: с 22 по 31 января

Убывающая Луна: с 8 по 20 января

Для поездок и путешествий подходят эти дни: 18, 21, 22, 28, 29, 31

Для стрижки и окрашивания волос наиболее благоприятны эти даты: 22, 28, 31

Свадьбу или венчание лучше планировать в такие дни: 22, 23, 27, 29, 30