Сприятливі та складні дні. Місячний календар на другу половину січня 2023 року

Найкраще важливі справи цього місяця планувати на такі дати: 22, 28, 30 січня. Краще не планувати нічого важливого на 17 та 21 січня.

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Фази Місяця на січень 2023

Молодий Місяць: 21 січня о 22:53 за Києвом

Місяць, що росте: з 22 по 31 січня

Місяць, що зменшується: з 8 по 20 січня

Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 18, 21, 22, 28, 29, 31

Для стрижки та фарбування волосся найсприятливіші ці дати : 22, 28, 31

Весілля чи вінчання краще планувати в такі дні: 22, 23, 27, 29, 30