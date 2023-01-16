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Сприятливі та складні дні. Місячний календар на другу половину січня 2023 року
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Найкраще важливі справи цього місяця планувати на такі дати: 22, 28, 30 січня.
Краще не планувати нічого важливого на 17 та 21 січня.
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Фази Місяця на січень 2023
Молодий Місяць: 21 січня о 22:53 за Києвом
Місяць, що росте: з 22 по 31 січня
Місяць, що зменшується: з 8 по 20 січня
Для поїздок і подорожей підходять ці дні: 18, 21, 22, 28, 29, 31
Для стрижки та фарбування волосся найсприятливіші ці дати : 22, 28, 31
Весілля чи вінчання краще планувати в такі дні: 22, 23, 27, 29, 30