Неприятности уходят. 18 января - конец ретроградного Меркурия: кому станет проще жить

Ретроцикл Меркурия — это всегда сложное время для всех знаков Зодиака. Ведь именно в этот период возникает много проблем, обостряются конфликты, тормозятся перемены, все идет не по плану. Но уже с 18 января жизнь многих будет налаживаться. Наиболее заметно это будет для трех знаков Зодиака.

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Овен

Конец ретроградного Меркурия принесет Овнам облегчение во многих сферах жизни. Если вы долго болели или получили осложнения после простуды — выздоровление уже близко. Наладятся отношения в семье и если были недоразумения или даже тяжелые ссоры, то вскоре все благополучно решится и мир снова воцарит в вашем доме. Найдутся и решения сложных бытовых вопросов, возрастет шанс на успешные рабочие переговоры.

Стрелец

Стрельцы после 18 января наконец-то успокоятся и смогут трезво и безэмоционально оценить ситуацию, в которую они попали — она долго не давала им покоя. все станет предельно ясно и понятно. А поэтому и решения будут легкими и правильными. Возрастет продуктивность на работе, появятся силы и время для нового хобби или полезного увлечения. В личной жизни ждет приятная долгожданная встреча, которая многое изменит в жизни представителей этого знака.

Рыбы

Период "застоя" у Рыб заканчивается. У них получится наконец-то ворваться в новый год с новыми силами и вдохновением. В среду и в последующие даты Рыбы будут видеть стремительный рост своей продуктивности. Они могут подписывать важные документы, что-то покупать или продавать, планировать поездки. Также звезды пророчат им романтические встречи, инициатором которых станут сами Рыбы.

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