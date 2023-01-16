Проблеми йдуть. 18 січня — кінець ретроградного Меркурія: кому стане простіше жити

Ретроцикл Меркурія — це завжди складний час для всіх знаків Зодіаку. Адже саме в цей період виникає багато проблем, загострюються конфлікти, гальмуються зміни, все йде не за планом. Але вже з 18 січня життя багатьох налагоджуватиметься. Найпомітніше це буде для трьох знаків Зодіаку.

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Овен

Кінець ретроградного Меркурія принесе Овнам полегшення в багатьох сферах життя. Якщо ви довго хворіли або отримали ускладнення після застуди, одужання вже близько. Налагодяться стосунки в сім'ї, і якщо були непорозуміння чи навіть важкі сварки, то незабаром все благополучно вирішиться, і мир знову запанує у вашому домі. Знайдуться й вирішення складних побутових питань, зросте шанс успішних робочих переговорів.

Стрілець

Стрільці після 18 січня нарешті заспокояться та зможуть тверезо й беземоційно оцінити ситуацію, в яку вони потрапили, — вона довго не давала їм спокою. Все стане максимально ясно та зрозуміло. А тому й рішення будуть легкими та правильними. Зросте продуктивність на роботі, з'являться сили та час для нового хобі чи корисного захоплення. В особистому житті чекає приємна довгоочікувана зустріч, яка багато змінить у житті представників цього знаку.

Риби

Період "застою" в Риб закінчується. У них вийде нарешті увірватися в новий рік із новими силами та натхненням. У середу та наступні дати Риби бачитимуть стрімке зростання своєї продуктивності. Вони можуть підписувати важливі документи, щось купувати чи продавати, планувати подорожі. Також зірки пророкують їм романтичні зустрічі, ініціатором яких стануть самі Риби.

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