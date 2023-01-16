Марго Робби и Самара Уивинг появились в парных образах на премьере фильма "Вавилон"

На премьеру в Сиднее актрисы пришли в бело-голубых платьях схожего оттенка.

Related video

В Сиднее состоялась премьера фильма "Вавилон". И хоть Бреда Питта на красной дорожке не было, внимание к себе привлекли Марго Робби и Самара Уивинг, актрисы, обе сыгравшие старлеток в картине о конце эпохи немого кино. Об этом пишет Daily Mail.

Обе актрисы родом из Австралии, так что их появление произвело фурор. Особенно, когда оказалось, что они выбрали схожие наряды.

Марго Робби вышла на красную дорожку в атласном платье с глубоким декольте и вырезом до бедра, отделанным красным кружевом от Versace.

[ + – ] Марго Робби на премьере в Сиднее Фото: Getty Images

Это обновленная копия культового наряда 1995 года.

А Самара Уивинг выбрала платье схожего оттенка и фасона в греческом стиле с ассиметричным подолом.

Звезда фильма "Я иду искать" явно намеренно подчеркнула схожесть с Робби, так как ранее она рассказывала в интервью, фанаты их часто путают. А иногда к ней подходят и просят автограф, принимая за Марго.

[ + – ] Актеры фильма "Вавилон"

"Я пыталась сказать: "Нет, я не она", но, поскольку у меня также есть австралийский акцент, люди уверены, что я Марго", — шутила Самара.

Самара рассказывала, что однажды к ней подошел и попросил о фото молодой фанат Марго Робби, а у нее не хватило духу признаться, что она другая актриса, так что "я просто стояла и пыталась скопировать улыбку Марго", — поделилась Уивинг забавной историей.

А когда ее спросили, не раздражают ли ее постоянные сравнения с более известной коллегой, то Самара ответила: "Вы шутите? Нет, это лестно. Я люблю Маргс. Она лучшая!".

Также на премьере был младший брат Марго Робби – Кэмерон, который только начинает свою карьеру в кино.

Напомним, события фильма "Вавилон" происходят в Голливуде 1920-х годов. В центре внимания — взлеты и падения нескольких амбициозных мечтателей, в том числе персонажей, которых сыграли ведущие звезды Брэд Питт и Марго.

Марго досталась роль актрисы Нелли Ларой. Этот персонаж был вдохновлен легендарной суперзвездой Кларой Боу, чью картеру уничтожило звуковое кино.