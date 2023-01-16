Марго Роббі та Самара Вівінг з'явилися в парних образах на прем'єрі фільму "Вавилон"

На прем'єру в Сіднеї акторки прийшли а біло-блакитних сукнях схожого відтінку.

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У Сіднеї відбулася прем'єра фільму "Вавилон". І хоч Бреда Пітта на червоній доріжці не було, увагу до себе привернули Марго Роббі та Самара Вівінг, акторки, які обидві зіграли старлеток у картині про кінець епохи німого кіно. Про це пише Daily Mail.

Обидві акторки родом із Австралії, тож їхня поява викликала фурор. Особливо коли виявилося, що вони обрали схожі вбрання.

Марго Роббі вийшла на червону доріжку в атласній сукні з глибоким декольте й вирізом до стегна, оздобленим червоним мереживом, від Versace.

[ + – ] Марго Роббі на прем'єрі в Сіднеї Фото: Getty Images

Це оновлена копія культового вбрання 1995 року.

А Самара Вівінг обрала сукню схожого відтінку та фасону в грецькому стилі з асиметричним подолом.

Зірка фільму "Я йду шукати" явно навмисно наголосила на схожості з Роббі, оскільки раніше вона розповідала в інтерв'ю, що фанати їх часто плутають. А іноді до неї підходять і просять автограф, сприймаючи за Марго.

[ + – ] Актори фільму "Вавилон"

"Я намагалася сказати: "Ні, я не вона", — але оскільки в мене також є австралійський акцент, люди впевнені, що я Марго", — жартувала Самара.

Самара розповідала, що якось до неї підійшов і попросив про фото молодий фанат Марго Роббі, а в неї не вистачило духу зізнатися, що вона інша акторка, тож: "Я просто стояла та намагалася скопіювати усмішку Марго", — поділилася Вівінг кумедною історією.

А коли її запитали, чи не дратують її постійні порівняння з відомішою колегою, то Самара відповіла: "Ви жартуєте? Ні, це приємно. Я люблю Маргс. Вона найкраща!".

Також на прем'єрі був молодший брат Марго Роббі — Кемерон, який тільки-но починає свою кар'єру в кіно.

Нагадаємо, події фільму "Вавилон" відбуваються в Голлівуді 1920-х років. У центрі уваги — злети й падіння кількох амбітних мрійників, у тому числі персонажів, яких зіграли головні зірки Бред Пітт і Марго Роббі.

Марго дісталася роль акторки Неллі Ларой. Цей персонаж був натхненний легендарною суперзіркою Кларою Боу, чию картеру знищило звукове кіно.