Ушла эпоха. Пять лучших фильмов с Джиной Лоллобриджидой

Достигнув вершин актерской карьеры, Лоллобриджида внезапно решила, что не хочет больше сниматься, поскольку никто не предлагал ей интересных сценариев.

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Мир потрясла новость о том, что на 96-м году жизни умерла итальянская актриса Джина (Луиджиана) Лоллобриджида. В памяти поклонников она останется навсегда молодой и задорной цыганкой Аделиной, яркой Эсмеральдой и просто потрясающе красивой женщиной с удивительной харизмой и чувством собственного достоинства. Фокус собрал пять фильмов, в которых

Лоллобриджида сыграла роди, ставшие самыми успешными в ее многолетней карьере.

"Фанфан-Тюльпан" (1952)

Фильм плаща и шпаги, снятый французским режиссером Кристианом-Жаком, показывает Францию XVIII века. Король Людовик XV пытается укомплектовать свою армию, и ему нужно еще 38 человек. Фанфан (Жерар Филипп), молодой повеса и гуляка, спасаясь от желающих поквитаться с ним родственников соблазненной девушки, записывается в ряды армии. Это произошло после того, как цыганка Аделина (Джина Лоллобриджида) нагадала ему, что он станет зятем монарха.

Позже выясняется, что Аделина Лафраншиз – дочь вербовщика, которая таким образом заманивает новых рекрутов. Узнав об этом, Фанфан все же не сдается. По дороге в полк он спасает маркизу де Помпадур и дочь короля от нападения разбойников, получив в благодарность брошь в виде тюльпана.

Фильм имел огромный успех как во Франции, так и за ее пределами. На красивую и эффектную девушку обратили внимание голливудские режиссеры, и уже в 1953-м году она снялась в первом американском фильме в своей карьере — "Посрами дьявола" (1953), где Лоллобриджида снималась вместе с Хамфри Богартом.

[ + – ] Роль цыганки Аделины принесла Лоллобриджиде первую популярность

"Собор Парижской богоматери" (1956)

В 1956 году на экраны вышел фильм "Собор Парижской Богоматери", снятый по одноименному роману Виктора Гюго победителем Каннского кинофестиваля Жаном Делануа. На главную женскую роль он пригласил Лоллобриджиду. Она блестяще сыграла цыганку Эсмеральду, а ее партнерами по съемочной площадке стали Энтони Куинн и Ален Кюни. Многие обратили внимание, что концовка картины отличается от оригинальной повести: Эсмеральда, которую приговорили казни через повешение, была убита стрелой при штурме собора. Ее последние слова: "Жизнь прекрасна" (фр. "C'est beau, la vie").

Критики признали картину лучшей и наиболее достоверной экранизацией романа, а роль Эсмеральды в исполнении Джины Лоллобриджиды считается лучшим экранным воплощением образа этого персонажа. За свою работу актриса была награждена премией Bambi Awards в номинации "Лучшая актриса".

[ + – ] Критики считают Эсмеральду в исполнении Лоллобриджиды одной из лучших

"Самая красивая женщина в мире" (1956)

В 1956 году Джина Лоллобриджида снялась в картине "Самая красивая женщина в мире" с Витторио Гассманом, ставшим очень популярным. Этот музыкальный фильм повествует о романтической и прекрасной истории любви князя Барятинского из России и красивейшей женщины во всем мире начала 20-го века, певицы Лины Кавальери

Лоллобриджида с успехом продемонстрировала разные грани своего таланта, исполнив все песни и арию из оперы Дж. Пуччини "Тоска" сама. В том же 1956 году за главную роль в этом фильме Джине Лоллобриджиде была присуждена престижная итальянская кинопремия "Давид ди Донателло" в номинации "Лучшая актриса".

[ + – ] Все песни в фильме Джина исполнила лично

"Бурное море" (1963)

В 1963 году на большие экраны вышла итальянско-французская кинокомедия, снятая режиссером Ренато Кастеллани. Главные роли в картине сыграли Джина Лолобриджида и Жан-Поль Бельмондо.

Лента рассказывает о старой деве по имени Маргарита (Джина Лолобриджида), которая вместе с братом Оресте содержит в Генуе пансион для моряков. Она разрешает постояльцам жить в кредит и отрабатывать долг на одном из суден, принадлежащих ей. Один из постояльцев по прозвищу Ливорниец (Жан-Поль Бельмондо), ставший любовником хозяйки, устраивает к ней капитаном старика Друдо.

Корабль под командованием Друдо, груженный бочками с вином, едва не переворачивается во время шторма и теряет весь груз. Всю бурную ночь команда сбрасывала за борт бочки с вином, не забывая при этом пригубить "красненького". На утро, чудом уцелевшая команда, была мертвецки пьяна, но жива. В итоге лихого капитана суд признал невменяемым, и отправил в дом престарелых для душевно больных. Весь порт провожал старого морского волка.

[ + – ] В фильме "Бурное море" партнером Лоллобриджиды стал Жан-Поль Бельмондо

"Король, дама, валет" (1972)

Американо-немецкий фильм "Король, дама, валет", снятый по одноименному роману Владимира Набокова режиссером Ежи Сколимовским, стал еще одной яркой вехой в жизни актрисы. Он рассказывает о доверчивом и романтичном подростке Фрэнке, который после внезапной смерти родителей вынужден переехать к своему дяде Чарльзу. Он быстро влюбляется в свою тетю, красивую и утонченную Марту (Джина Лоллобриджида). Очень быстро эта женщина, почти на 30 лет старше за него, становится центром всех его фантазий. Поэтому Фрэнк разрывается между своими юношескими порывами и привязанностью к дяде.

[ + – ] "Король, дама, валет" – экранизация одноименного романа Владимира Набокова

В 1960-х годах Лоллобриджида стала реже сниматься в кино. По ее словам, она хотела развиваться и достигать уже большего, чем показала на экране, говорить со зрителями и сниматься в глубоком кино, а не в дорогих боевиках, однако сценарии, которые ей предлагали, все были стандартными. Это обернулось тем, что в 1970-х годах ее карьера Лоллобриджиды пошла на спад и почти завершилась в 1973 году участием в фильме "Смертный грех". После этого в течение последующих десятилетий она снялась всего в паре фильмов и несколько раз принимала предложения о съемках на телевидении.

Напомним, что Фокус писал о смерти Джины Лоллобриджиды.