Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Звезде экрана было 95 лет. Причина смерти пока неизвестна.

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В возрасте 95 лет скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica.

Пока причина смерти легендарной звезды экрана неизвестна. Она ушла из жизни 16 января 2023 года.

Джина Лоллобриджида дебютировала в кино в 1952 году. Актриса снялась во французской картине "Фонтан-тюльпан". После этого к умершей знаменитости пришла первая слава.

Лоллобриджида получала призы на Каннском, Берлинском кинофестивалях. В 2018 году актрисе присвоили именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

[ + – ] Джина Лоллобриджида Фото: Скриншот

Знаменитость – Великий офицер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", офицер ордена "Искусств и литературы". Также ее знали по фильму "Собор Парижской Богоматери".

Что касается личной жизни покойной актрисы, то в 1949 году она вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. От их союза родился сын Милко-младший. Больше детей у супругов не было. В 1971 году они расторгли свой брак. А через 8 лет после этого бывший возлюбленный Лоллобриджиды погиб в автокатастрофе. У актрисы есть внук Димитри.

[ + – ] Джина Лоллобриджида Фото: Getty Images

Напомним, в возрасте 95 лет Джина Лоллобриджида баллотировалась в депутаты.

Также Фокус писал о внезапной смерти единственной дочери Элвиса Пресли, певицы Лизы Мари Пресли.