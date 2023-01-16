Зірці екрану було 95 років. Причина смерті наразі невідома.

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У віці 95 років померла італійська акторка Джина Лоллобриджида. Про це повідомляє La Repubblica.

Наразі причина смерті легендарної зірки екрану невідома. Вона пішла з життя 16 січня 2023 року.

Джина Лоллобриджида дебютувала в кіно у 1952 році. Акторка знялася у французькій картині "Фонтан-тюльпан". Після цього до померлої знаменитості прийшла перша слава.

Лоллобриджида отримувала призи на Каннському, Берлінському кінофестивалях. У 2018 році акторці присвоїли іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді.

[ + – ] Джина Лоллобриджида Фото: Скриншот

Знаменитість — Великий офіцер ордену "За заслуги перед Італійською Республікою", офіцер ордену "Мистецтв та літератури". Також її знали за фільмом "Собор Паризької Богоматері".

Щодо особистого життя покійної акторки, то у 1949 році вона вийшла заміж за югославського лікаря Мілко Скофіча. Від їхнього союзу народився син Мілко-молодший. Більше дітей у подружжя не було. У 1971 році вони розірвали свій шлюб. За 8 років після цього колишній коханий Лоллобриджиди загинув в автокатастрофі.

Від сина акторки є онук Дімітрі.

[ + – ] Джина Лоллобриджида Фото: Getty Images

Нагадаємо, у віці 95 років Джина Лоллобриджида балотувалася в депутати.

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