95-річна акторка Джина Лоллобриджида балотується в депутати

Раніше знаменитість уже пробувала потрапити до політичних кіл.

95-річна італійська акторка та фотожурналістка Джина Лоллобриджида балотуватиметься в депутати своєї країни. Про це пише Vanity Fair.

Як відомо, зірка фільмів "Фанфан-Тюльпан", "Собор Паризької Богоматері" та "Приходь у вересні" планує стати депутатом верхньої палати парламенту від політичної партії "Суверенна та народна Італія". А вибори відбудуться 25 вересня 2022.

Джина Лоллобриджида є офіцером ордену "За заслуги перед Італійською Республікою", кавалером ордену Почесного легіону та офіцером ордена "Мистецтв та літератури". У 2018 італійська знаменитість здобула іменну зірку на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі. Проте останні 30 років Лоллобриджида уже не знімається у телевізійних проєктах.

[ + – ] Джина Лоллобриджида Фото: Скриншот

Зазначимо, що у 1999 році 95-річна акторка, яку колись називали "найпрекраснішою жінкою у світі", вже намагалася брати участь у виборах до Європарламенту, проте отримала тоді лише 10 000 голосів.

Нагадаємо, онучку Джини Лоллобриджиди "зловили" на допінгу.

Також Фокус писав про скандал навколо Джини Лоллобриджиди та її сина, який зазіхнув на мільйонні статки своєї зіркової матері.