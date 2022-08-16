95-летняя актриса Джина Лоллобриджида баллотируется в депутаты

Ранее знаменитость уже пыталась попасть в политические круги.

95-летняя итальянская актриса и фотожурналистка Джина Лоллобриджида будет баллотироваться в депутаты своей страны. Об этом пишет Vanity Fair.

Как известно, звезда фильмов "Фанфан-Тюльпан", "Собор Парижской Богоматери" и "Приходи в сентябре" планирует стать депутатом верхней палаты парламента от политической партии "Суверенная и народная Италия". А выборы состоятся 25 сентября 2022.

Джина Лоллобриджида является офицером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалером ордена Почётного легиона и офицером ордена "Искусств и литературы". В 2018 году итальянская знаменитость получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Однако последние 30 лет Лоллобриджида уже не снимается в телевизионных проектах.

[ + – ] Джина Лоллобриджида Фото: Скриншот

Отметим, что в 1999 году 95-летняя актриса, которую когда-то называли "самой прекрасной женщиной в мире", уже пыталась участвовать в выборах в Европарламент, однако получила тогда лишь 10 000 голосов.

Напомним, внучку Джины Лоллобриджиды "поймали" на допинге.

Также Фокус писал о скандале вокруг Джины Лоллобриджиды и ее сына, посягавшего на миллионное состояние своей звездной матери.