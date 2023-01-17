21 января 2023 года - новолуние: что нужно и что нельзя делать в этот день?

В первом месяце 2023 года Новолуние наступит 21 января в 22:53. Считается, что январское Новолуние — самое удачное время для наведения порядков и духовных практик.

Related video

Что нужно делать в первый день Новолуния:

планировать будущее;

принимать ванну с солью или аромамаслами;

заниматься йогой, медитацией;

делать духовные практики;

заботиться о своем теле;

выбрасывать старые и ненужные вещи;

навести порядок в квартире, гардеробе, рабочем месте и гаджетах.

Что нельзя делать на Новолуние: