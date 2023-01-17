Стиль жизни
21 января 2023 года - новолуние: что нужно и что нельзя делать в этот день?
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В первом месяце 2023 года Новолуние наступит 21 января в 22:53. Считается, что январское Новолуние — самое удачное время для наведения порядков и духовных практик.
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Что нужно делать в первый день Новолуния:
- планировать будущее;
- принимать ванну с солью или аромамаслами;
- заниматься йогой, медитацией;
- делать духовные практики;
- заботиться о своем теле;
- выбрасывать старые и ненужные вещи;
- навести порядок в квартире, гардеробе, рабочем месте и гаджетах.
Что нельзя делать на Новолуние:
- пить алкоголь;
- осуществлять крупные покупки;
- проводить плановые хирургические вмешательства;
- начинать новые дела или проекты;
- заключать важные сделки.