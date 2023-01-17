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Стиль жизни

21 января 2023 года - новолуние: что нужно и что нельзя делать в этот день?

Фото: Getty Images

В первом месяце 2023 года Новолуние наступит 21 января в 22:53. Считается, что январское Новолуние — самое удачное время для наведения порядков и духовных практик.

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Что нужно делать в первый день Новолуния:

  • планировать будущее;
  • принимать ванну с солью или аромамаслами;
  • заниматься йогой, медитацией;
  • делать духовные практики;
  • заботиться о своем теле;
  • выбрасывать старые и ненужные вещи;
  • навести порядок в квартире, гардеробе, рабочем месте и гаджетах.

Что нельзя делать на Новолуние:

  • пить алкоголь;
  • осуществлять крупные покупки;
  • проводить плановые хирургические вмешательства;
  • начинать новые дела или проекты;
  • заключать важные сделки.