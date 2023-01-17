21 січня 2023 року — молодик: що потрібно та чого не можна робити цього дня?

У першому місяці 2023 року молодий місяць настане 21 січня о 22:53. Вважається, що січневий молодий місяць — найвдаліший час для наведення порядків і духовних практик.

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Що потрібно робити в перший день Молодика:

планувати майбутнє;

приймати ванну із сіллю або аромаоліями;

займатися йогою, медитацією;

робити духовні практики;

дбати про своє тіло;

викидати старі та непотрібні речі;

навести лад у квартирі, гардеробі, робочому місці та гаджетах.

Чого не можна робити на молодий місяць: