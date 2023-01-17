Стиль життя
21 січня 2023 року — молодик: що потрібно та чого не можна робити цього дня?
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У першому місяці 2023 року молодий місяць настане 21 січня о 22:53. Вважається, що січневий молодий місяць — найвдаліший час для наведення порядків і духовних практик.
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Що потрібно робити в перший день Молодика:
- планувати майбутнє;
- приймати ванну із сіллю або аромаоліями;
- займатися йогою, медитацією;
- робити духовні практики;
- дбати про своє тіло;
- викидати старі та непотрібні речі;
- навести лад у квартирі, гардеробі, робочому місці та гаджетах.
Чого не можна робити на молодий місяць:
- пити алкоголь;
- здійснювати великі покупки;
- проводити планові хірургічні втручання;
- розпочинати нові справи чи проєкти;
- укладати важливі угоди.