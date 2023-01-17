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Стиль життя

21 січня 2023 року — молодик: що потрібно та чого не можна робити цього дня?

Фото: Getty Images

У першому місяці 2023 року молодий місяць настане 21 січня о 22:53. Вважається, що січневий молодий місяць — найвдаліший час для наведення порядків і духовних практик.

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Що потрібно робити в перший день Молодика:

  • планувати майбутнє;
  • приймати ванну із сіллю або аромаоліями;
  • займатися йогою, медитацією;
  • робити духовні практики;
  • дбати про своє тіло;
  • викидати старі та непотрібні речі;
  • навести лад у квартирі, гардеробі, робочому місці та гаджетах.

Чого не можна робити на молодий місяць:

  • пити алкоголь;
  • здійснювати великі покупки;
  • проводити планові хірургічні втручання;
  • розпочинати нові справи чи проєкти;
  • укладати важливі угоди.