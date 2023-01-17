Важные встречи: три знака Зодиака, которые познакомятся в ближайшие дни с кем-то особенным

Романтические встречи, "привет" из прошлого или профессиональные знакомства — астрологи поделились, для кого ближайшие дни будут щедрым на важные встречи, в первую очередь это касается Близнецов, Львов и Водолеев.

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Близнецы

Близнецы как обычно в ближайшие дни будут применять свое обаяние и харизму при знакомстве с новыми людьми, но именно следующая встреча станет важной в будущем для представителей этого знака. Не торопите развитие взаимоотношений с новым знакомым, пускай все идет своим чередом.

Лев

Львов в ближайшие дни ожидает случайная и неожиданная встреча с человеком из прошлого. Это не значит, что она будет неприятной или бесполезной, наоборот вы будете рады увидеть этого человека. Но не стоит оглядываться ему вслед и сожалеть о прожитых моментах вместе или задумываться об возобновлении общения — этого ни к чему не приведет.

Водолей

Для Водолеев ближайшие дни будут щедрым на встречи с людьми, которые помогут продвинуться им по карьерной лестнице или заполучить выгодные связи в профессиональной деятельности. К тому же эти встречи могут произойти в самых неожиданных местах и вовсе не в формальной атмосфере, поэтому смело знакомьтесь с людьми в кафе и парках, это может сыграть вам на руку.

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