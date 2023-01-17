Важливі зустрічі: три знаки Зодіаку, які познайомляться найближчими днями з кимось особливим

Романтичні зустрічі, "привіт" із минулого чи професійні знайомства — астрологи поділилися, для кого найближчими днями будуть щедрі на важливі зустрічі, насамперед це стосується Близнюків, Левів і Водоліїв.

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Близнюки

Близнюки як завжди в найближчі дні будуть застосовувати свою чарівність і харизму в разі знайомстві з новими людьми, але наступна зустріч стане важливою в майбутньому для представників цього знака. Не поспішайте розвивати стосунки з новим знайомим, нехай все йде по черзі.

Лев

На Левів найближчими днями очікує випадкова та несподівана зустріч із людиною з минулого. Це не означає, що вона буде неприємною або марною, навпаки ви будете раді побачити цю людину. Але не варто озиратися їй вслід і шкодувати про прожиті моменти разом або замислюватися про відновлення спілкування — цього нічого не призведе.

Водолій

Для Водоліїв найближчі дні будуть щедрими на зустрічі з людьми, які допоможуть просунутися їм кар'єрними сходами або отримати вигідні зв'язки в професійній діяльності. До того ж ці зустрічі можуть відбутися в найнесподіваніших місцях і зовсім не у формальній атмосфері, тому сміливо знайомтеся з людьми в кафе та парках, це може зіграти вам на руку.

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