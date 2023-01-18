День, когда важно беречь ментальное здоровье. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 января 2023 года

Сегодня важно пересмотреть круг своего общения и исключить из него людей, в которых вы сомневаетесь.

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ОВЕН

Сегодня можно удачно и выгодно применить навыки, которые некоторое время вы не использовали. Хорошее время для самообразования, чтения книг, медитации. Важные личные разговоры лучше отложить до завтра — так вы снизите риск затяжного конфликта.

ТЕЛЕЦ

Сегодня разобщение и двойственность посетят умы и души Тельцов. Но это явление — скоротечное. Наберитесь терпения и переждите неловкие моменты. Помните — переплыть речку в местах сильных подводных течений или перейти неспешно вброд — вещи разные.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня Близнецам стоит внимательней прислушиваться к интуиции и обращать внимание на знаки, которые будут появляться. Все финансовые операции, в том числе растраты на бытовые нужды, лучше отложить. Время надо уделить своей второй половинке.

РАК

Прекращайте общение с теми, кто не заслуживает доверия. Готовьте почву для будущих свершений, планируйте расписание в комфортном ключе. Крупные сделки требуют проработки. Не забывайте об отдыхе.

ЛЕВ

Львам сегодня надо подумать о рабочих перспективах, взвесить все свои планы и амбиции, переосмыслить вектор движения. Хватит стоять на месте. Также сегодня стоит прислушаться с сигналам организма и дать себе возможность отдохнуть, перегрузиться.

ДЕВА

Девам будет сложно сконцентрироваться на конечном результате своего труда. Но приятные бонусы в виде дополнительных сумм, премий или повышения по службе очень этому помогут. В личной жизни Дев давно уже не хватает романтики — исправте это прямо сегодня.

ВЕСЫ

Действуйте в разрезе умеренности. Капелька альтруизма к другим людям, соседям, родным также не помешает. Пересмотрите свой рацион, возможно пришло время сесть на диету или записаться к врачу на профилактический осмотр.

СКОРПИОН

Скорпионам сегодня не стоит спешить ни с каким выбором — ни в рабочей сфоере, ни в личной. Лучше всего вообще отложить принятие каких-либо решений. День энергетически сильный для воплощения рабочих проектов, не упустите это время.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно успокояться и с холодной головой расставить все приоритеты. Это касаестся прежде всего личной жизни, взаимоотношений с партнером. Уязвимость и эмоциональность сегодня будут только мешать и на работе, попытайтесь сохранять спокойствие.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов сегодня очень удачный день в профессиональном плане. Так что принимайтесь за дело с чувством, с толком, с расстановкой. Не поддавайтесь апатии и не зацикливайтесь на мелких неудачах. В личной жизни пора принять решение и понять наконец что вы хотите.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям сегодня лучше избегать любых физических нагрузок, даже поход в спортзал может обернуться изнурительной усталостю. Не срывайтесь на близких людях — ссора, возникшая из ничего, может привести к плохим последствиям.

РЫБЫ

Главное — не выгореть, выкладываясь на трудовых бастионах в полную силу. Ощущайте градус баланса. Держите руку на пульсе, чтобы часть накопленного ресурса организма осталась нетронутой. Помириться с тем, кто по-настоящему дорог.

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