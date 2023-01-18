День, коли важливо зберігати ментальне здоров'я. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 січня 2023 року.

Сьогодні важливо переглянути коло свого спілкування та виключити з нього людей, у яких ви сумніваєтеся.

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ОВЕН

Сьогодні можна вдало та вигідно застосувати навички, які деякий час ви не використовували. Гарний час для самоосвіти, читання книг, медитації. Важливі особисті розмови краще відкласти до завтра — то ви зменшите ризик затяжного конфлікту.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні роз'єднання та двоїстість відвідають уми та душі Тельців. Але це явище — тимчасове. Наберіться терпіння і перечекайте незручні моменти. Пам'ятайте — переплисти річку в місцях сильних підводних течій або неквапом перейти вбрід — речі різні.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні Близнюкам варто уважніше прислухатися до інтуїції та звертати увагу на знаки, які з'являтимуться. Усі фінансові операції, зокрема витрати на побутові потреби, краще відкласти. Час треба приділити своїй другій половинці.

РАК

Припиняйте спілкування з тими, хто не заслуговує на довіру. Готуйте ґрунт для майбутніх звершень, плануйте розклад у комфортному ключі. Великі угоди вимагають опрацювання. Не забувайте про відпочинок.

ЛЕВ

Левам сьогодні треба подумати про робочі перспективи, зважити всі свої плани та амбіції, переосмислити вектор руху. Досить стояти на місці. Також сьогодні варто прислухатися до сигналів організму і дати собі можливість відпочити, перевантажитися.

ДІВА

Дівам буде складно сконцентруватися на кінцевому результаті своєї праці. Але приємні бонуси у вигляді додаткових сум, премій або підвищення по службі допоможуть цьому. В особистому житті Дів давно вже не вистачає романтики — виправте це сьогодні.

ТЕРЕЗИ

Дійте у розрізі помірності. Крапелька альтруїзму до інших людей, сусідів, рідних також не завадить. Перегляньте свій раціон, можливо настав час сісти на дієту або записатися до лікаря на профілактичний огляд.

СКОРПІОН

Скорпіонам сьогодні не варто поспішати з жодним вибором — ні в робочій сфері, ні в особистій. Найкраще взагалі відкласти ухвалення будь-яких рішень. День енергетично сильний для здійснення робочих проєктів, не пропустіть цей час.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям треба заспокоюватись і з холодною головою розставити всі пріоритети. Це стосується насамперед особистого життя, взаємин із партнером. Вразливість та емоційність сьогодні тільки заважатимуть і на роботі, спробуйте зберігати спокій.

КОЗЕРІГ

Для Козерогів сьогодні дуже вдалий день у професійному плані. Так що беріться за справу з почуттям, з толком, з розстановкою. Не піддавайтеся апатії та не зациклюйтесь на дрібних невдачах. В особистому житті настав час прийняти рішення і зрозуміти нарешті що ви хочете.

ВОДОЛІЙ

Водоліям сьогодні краще уникати будь-яких фізичних навантажень, навіть похід у спортзал може обернутися виснажливою втомою. Не зривайтеся на близьких людях — сварка, що виникла з нічого, може призвести до поганих наслідків.

РИБИ

Головне — не вигоріти, викладаючись на трудових бастіонах на повну силу. Відчуйте градус балансу. Тримайте руку на пульсі, щоб частина накопиченого ресурсу організму залишилася недоторканою. Помиріться з тим, хто по-справжньому дорогий.

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ