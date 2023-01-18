Умерла старейшая жительница планеты

Французская монахиня умерла в возрасте 118 лет.

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Старейшая жительница планеты Люсиль Рандон умерла в возрасте 118 лет. Об этом пишет Agency France Presse.

Представитель дома престарелых в городе Тулон, где сестра Андре жила с 2009 года, сообщил, что ее смерть наступила во сне.

Люсиль Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. С 12 лет работала гувернанткой, с 18 лет — еще и учительницей. В 1944 году стала монахиней сестрой Андрэ (в честь старшего брата). До сотого дня рождения ухаживала в католических госпиталях за больными и стариками.

Она была признана старейшей жительницей планеты 26 апреля 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет.

"Это большая печаль, но это было ее желание присоединиться к любимому брату. Для нее это освобождение", — сказал AFP представитель из дома престарелых Sainte-Catherine-Labouré.

Кроме того, женщина признана самым старым человеком, перенесшим Covid-19 (заразилась за месяц до 117-летия).

Напомним, в начале января стало известно, что старейшая жительница США Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет.

Также Фокус писал, что ученые ищут баланс между долгожительством и развитием рака.