Померла найстаріша мешканка планети

Французька черниця померла у віці 118 років.

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Найстарша мешканка планети Люсіль Рандон померла у віці 118 років. Про це пише Agency France Presse.

Представник будинку для людей похилого віку в місті Тулон, де сестра Андре жила з 2009 року, повідомив, що її смерть настала уві сні.

Люсіль Рандон народилася у Франції 11 лютого 1904 року. З 12 років працювала гувернанткою, з 18 років ще й вчителькою. У 1944 році стала монахинею сестрою Андре (на честь старшого брата). До сотого дня народження доглядала в католицьких шпиталях за хворими та старими.

Вона була визнана найстарішою мешканкою планети з 26 квітня 2022 року після смерті японки Кані Танакі у віці 119 років.

"Це великий смуток, але це було її бажання приєднатися до улюбленого брата. Для неї це звільнення", — сказав представник представників будинку для людей похилого віку Sainte-Catherine-Labouré.

Крім того, жінка визнана найстарішою людиною, яка перенесла Covid-19 (заразилася за місяць до 117-річчя).

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що найстарша мешканка США Бессі Хендрікс померла у віці 115 років.

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