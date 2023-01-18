Модель Изабель Гулар опубликовала эффектные снимки с пляжа (фото)

Знаменитая манекенщица продолжает делиться с фанатами фотографиями с отдыха.

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38-летняя бразильская модель Изабель Гулар часто демонстрирует поклонникам свою роскошную фигуру, а также некоторые виды тренировок. Модель тренируется регулярно и выглядит соответственно.

На днях в блоге она опубликовала снимки с отдыха в Рио-де-Жанейро и продемонстрировала, как позирует в одном бикини стоя в воде. Гулар, вероятно, очень любит похвастаться своей идеальной пятой точкой, так как на большинстве кадров позирует именно спиной к камере.

"Приливы, хорошее настроение! Рио 15.01.23", — написала в подписи под фотографией знаменитая модель.

Напомним, недавно Изабель Гулар опубликовала ролик, в котором показала, как делает стойку на руках на фоне бассейна. На видео она позировала в одном бикини.

Также Фокус писал, что Изабель Гулар порадовала своих поклонников в Instagram новыми фотографиями в сексуальном образе. Манекенщица предстала в эротическом образе. На Гулар был кожаный черный топ-бюстье с металлической фурнитурой, к которому прикреплялись кожаные стринги, надетые поверх колгот в сетку.