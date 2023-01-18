Модель Ізабель Гулар опублікувала ефектні знімки з пляжу (фото)

Знаменита манекенниця продовжує ділитися з фанатами фотографіями з відпочинку.

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38-річна бразильська модель Ізабель Гулар часто демонструє шанувальникам свою розкішну фігуру й деякі види тренувань. Модель тренується регулярно та має відповідний вигляд.

Днями в блозі вона опублікувала знімки з відпочинку в Ріо-де-Жанейро та продемонструвала, як позує в одному бікіні, стоячи у воді. Гулар, імовірно, дуже любить похвалитися своєю ідеальною п'ятою точкою, тому що на більшості кадрів позує саме спиною до камери.

"Припливи, гарний настрій! Ріо 15.01.23", — написала в підписі під фотографією знаменита модель.

Нагадаємо, нещодавно Ізабель Гулар опублікувала ролик, у якому показала, як робить стійку на руках на тлі басейну. На відео вона позувала в одному бікіні.

Також Фокус писав, що Ізабель Гулар порадувала своїх шанувальників у Instagram новими фотографіями в сексуальному образі. Манекенниця постала в еротичному образі. На Гулар був шкіряний чорний топ-бюстьє з металевою фурнітурою, до якого прикріплювалися шкіряні стринги, одягнуті поверх колгот у сітку.