Участник первой высадки на Луну Базз Олдрин женился в свой 93-й день рождения

Для бывшего астронавта это четвертый брак, а невеста младше его на 30 лет.

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Бывший американский астронавт Базз Олдрин, который был в составе первой миссии на Луну и вторым ступил на ее поверхность, отметил свой 93-й день рождения свадьбой со своей давней знакомой Анкой Фаур. О радостном событии Олдрин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечается, церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе.

"В мой 93-й день рождения и день, когда я также буду увековечен живой легендой авиации, я рад сообщить, что моя давняя любовь доктор Анка Фаур и я связали себя узами брака. Мы объединились в священном браке на небольшой частной церемонии в Лос Анджелес и взволнованы, как беглые подростки, сбежавшие от родителей подростки", — говорится в сообщении.

Известно, что для бывшего астронавта это четвертый брак, а нынешняя невеста младше его на 30 лет.

63-летняя Анка Фаур с 2019 года работает в компании Buzz Aldrin Ventures LLC, принадлежащей Олдрину. В настоящее время она занимает должность вице-президента компании.

Напомним, астронавт миссии Apollo 11 Базз Олдрин поделился своим опытом пребывания в карантине после того, как вернулся на Землю с Луны в 1969 году.