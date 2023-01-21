Учасник першої висадки на Місяць Базз Олдрін одружився у свій 93-й день народження

Для колишнього астронавта це четвертий шлюб, а наречена молодша за нього на 30 років.

Related video

Колишній американський астронавт Базз Олдрін, який був у складі першої місії на Місяць і другим ступив на її поверхню, відзначив свій 93-й день народження весіллям зі своєю давньою знайомою Анкою Фаур. Про радісну подію Олдрін повідомив у своєму Twitter-акаунті.

Як зазначається, церемонія одруження відбулася у Лос-Анджелесі.

"У мій 93-й день народження і день, коли я також буду увічнений живою легендою авіації, я радий повідомити, що моє давнє кохання доктор Анка Фаур і я пов'язали себе узами шлюбу. Ми об'єдналися у священному шлюбі на невеликій приватній церемонії в Лос Анджелес і схвильовані, як підлітки-втікачі, які втекли від батьків підлітки", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що для колишнього астронавта це четвертий шлюб, а нинішня наречена молодша за нього на 30 років.

63-річна Анка Фаур з 2019 року працює в компанії Buzz Aldrin Ventures LLC, що належить Олдріну. Нині вона обіймає посаду віце-президента компанії.

Нагадаємо, астронавт місії Apollo 11 Базз Олдрін поділився своїм досвідом перебування у карантині після того, як повернувся на Землю з Місяця у 1969 році.