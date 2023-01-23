"Книга перемен". Гадания в дни празднования Китайского Нового Года

Есть множество способов гадания в этот период, самый популярный и довольно непростой — гадание по КНИГЕ ПЕРЕМЕН "И-ЦЗИН", в ней есть описание 64 гексаграмм, и к каждой есть описание, которое выражает ту или иную жизненную ситуацию и возможность наиболее удачного выхода из нее.

Related video

Тот самый год Кролика по восточному календарю в Китае встречают не 1 января, а в конце января — начале февраля (дата плавающая) и празднуют его две недели. В этом году празднование началось с 22 января. Есть множество способов гадания в этот период, самый популярный и довольно непростой — гадание по КНИГЕ ПЕРЕМЕН "И-ЦЗИН", в ней есть описание 64 гексаграмм, и к каждой есть описание, которое выражает ту или иную жизненную ситуацию и возможность наиболее удачного выхода из нее. Но есть также и довольно простые и действенные способы гадания: