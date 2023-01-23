"Книга перемен". Гадания в дни празднования Китайского Нового Года
Есть множество способов гадания в этот период, самый популярный и довольно непростой — гадание по КНИГЕ ПЕРЕМЕН "И-ЦЗИН", в ней есть описание 64 гексаграмм, и к каждой есть описание, которое выражает ту или иную жизненную ситуацию и возможность наиболее удачного выхода из нее.
Тот самый год Кролика по восточному календарю в Китае встречают не 1 января, а в конце января — начале февраля (дата плавающая) и празднуют его две недели. В этом году празднование началось с 22 января. Есть множество способов гадания в этот период, самый популярный и довольно непростой — гадание по КНИГЕ ПЕРЕМЕН "И-ЦЗИН", в ней есть описание 64 гексаграмм, и к каждой есть описание, которое выражает ту или иную жизненную ситуацию и возможность наиболее удачного выхода из нее. Но есть также и довольно простые и действенные способы гадания:
- Гадание Гуань Инь. Предсказание на начавшийся год делается путем вытягивания палочки с номером, которому соответствует определенное описание тенденций в новом году.
- Печенье с предсказанием. Хозяйка дома печет печенье в форме того животного, которое будет покровителем следующие 365 дней. В 2023 году — это Кролик. Внутрь сладостей кладут бумажки с пожеланиями, а потом раздают членам семьи и гостям. Это гадание можно проводить на протяжении все дней празднования. У нас этот обряд тоже довольно популярный и такие печенюшки часто можно встретить в кафе.
- Фигурки животных. Понадобится небольшая коробка или любая емкость, а также фигурки двенадцати животных, которые являются символами года по китайскому календарю. Все предметы нужно поместить в емкость, перемешать и потом выбрать наугад любую фигурку. Животное, которое вам досталось, ваш дополнительный талисман-покровитель, который станет помощником во всех делах. Качества, присущие ему, помогут преодолеть все препятствия и привлечь изобилие и достаток.