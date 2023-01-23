"Книга змін". Ворожіння в дні святкування Китайського Нового Року

Є безліч способів ворожіння в цей період, найпопулярніший і досить непростий — ворожіння за КНИЗІ ЗМІН "І-ЦЗИН", у ній є опис 64 гексаграм, і до кожної є опис, який виражає ту чи іншу життєву ситуацію та можливість найвдалішого виходу з неї.

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Той самий рік Кролика за східним календарем у Китаї зустрічають не 1 січня, а наприкінці січня — на початку лютого (дата плаває) і святкують його два тижні. Цього року святкування розпочалося з 22 січня. Є безліч способів ворожіння в цей період, найпопулярніший і досить непростий — ворожіння за КНИГОЮ ЗМІН "І-ЦЗИН", У ній є опис 64 гексаграм, і до кожної є опис, який виражає ту чи іншу життєву ситуацію та можливість найвдалішого виходу з неї. Але є також і досить прості й дієві способи ворожіння: