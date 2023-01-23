Стиль життя
"Книга змін". Ворожіння в дні святкування Китайського Нового Року
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Є безліч способів ворожіння в цей період, найпопулярніший і досить непростий — ворожіння за КНИЗІ ЗМІН "І-ЦЗИН", у ній є опис 64 гексаграм, і до кожної є опис, який виражає ту чи іншу життєву ситуацію та можливість найвдалішого виходу з неї.
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Той самий рік Кролика за східним календарем у Китаї зустрічають не 1 січня, а наприкінці січня — на початку лютого (дата плаває) і святкують його два тижні. Цього року святкування розпочалося з 22 січня. Є безліч способів ворожіння в цей період, найпопулярніший і досить непростий — ворожіння за КНИГОЮ ЗМІН "І-ЦЗИН", У ній є опис 64 гексаграм, і до кожної є опис, який виражає ту чи іншу життєву ситуацію та можливість найвдалішого виходу з неї. Але є також і досить прості й дієві способи ворожіння:
- Ворожіння Гуань Інь. Передбачення на рік, що почався, робиться шляхом витягування палички з номером, якому відповідає певний опис тенденцій у новому році.
- Печиво з пророкуванням. Господиня будинку пече печиво у формі тієї тварини, яка буде покровителем наступних 365 днів. 2023 року — це Кролик. Усередину солодощів кладуть папірці з побажаннями, а потім роздають членам сім'ї та гостям. Це гадання можна проводити протягом усіх днів святкування. У нас цей обряд теж досить популярний, і таке печиво часто можна зустріти в кафе.
- Фігурки тварин. Знадобиться невелика коробка або будь-яка ємність, а також фігурки дванадцяти тварин, які є символами року за китайським календарем. Усі предмети потрібно помістити в ємність, перемішати й потім вибрати навмання будь-яку фігурку. Тварина, яка вам дісталася, — ваш додатковий талісман-покровитель, який стане помічником у всіх справах. Якості, властиві йому, допоможуть подолати всі перешкоди й залучити достаток.