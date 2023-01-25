Мадонна устроила вечеринку ко дню рождения дочери и показала редкие фото с детьми (фото)

Дочке знаменитости исполнилось 17 лет.

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В семье 64-летней поп-дивы Мадонны праздник – у ее приемной дочери Чифундо день рождения. Фотографиями вместе с приемными детьми исполнительница поделилась в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Средней дочери певице исполнилось 17 лет. В честь праздника Мадонна устроила для девочки вечеринку в семейном кругу.

"С днем рождения, Чифундо! Мы любим тебя", — написала звездная мама.

Фото: Instagram @madonna Фото: Instagram @madonna

Для вечеринки дом украсили синими воздушными шариками, а также серебристым декором. Также из шариков-букв было выложено второе имя девушки — Мерси.

Вся семья нарядилась в праздничную одежду в черной цветовой гамме. Сама же именинница выбрала черное длинное платье с цветастым рисунком.

Фото: Instagram @madonna Фото: Instagram @madonna

Мадонна не перестает изменять своей любви к эпатажным образам. Поп-звезда выбрала черный жакет с кружевным топом и дополнила образ очками необычной формы.

"Моя драгоценная, красивая и талантливая дочь", — подписала фото с Чифундо звезда.

Фото: Instagram @madonna Фото: Instagram @madonna

Счастливая звездная мама позировала вместе с детьми и обнималась с ними на общих фотографиях.

Напомним, что у Мадонны шестеро детей. Двое биологических — 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон и 22-летний Рокко Джон Ричи, а также четверо названных — 17-летний Дэвид Банда Чикконе-Ричи, 13-летняя Чифундо Мерси Джеймс Чикконе и 10-летние близняшки Стелла и Эстер.

Также Фокус писал, что по случаю Дня Благодарения, который отмечался в США 24 ноября, Мадонна собрала на одной фотографии всех своих детей, включая Рокко Ричи, с которым она долгие годы была в ссоре и который жил со своим отцом, известным режиссером Гаем Ричи в Лондоне.