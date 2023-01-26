Лунный календарь красоты на февраль 2023 года
Этот календарь поможет вам спланировать поход в салон красоты и выйти из него в праздничном, счастливом настроении.
Астрологи разделяют лунный календарь на благоприятные и неблагоприятные для процедур красоты и плановых визитов к врачам.
Фазы Луны в феврале 2023:
Новолуние: 20 февраля в 9:06
Полнолуние: 5 февраля в 20:28
Растущая Луна: 1 — 4 февраля и 21 — 28 февраля
Убывающая Луна: 6 — 19 февраля
Солнечное затмение: нет
Лунное затмение: нет
Лунный календарь красоты на февраль 2023:
Календарь стрижки и покраски волос: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 25, 27
Маникюр и педикюр: 3, 4, 6-8, 11, 13-18, 23-25, 27
Благоприятные дни для завивки волос: 8, 17 и 25
Эпиляция и депиляция: 8, 17, 25 та 28
Благоприятные дни для наращивания и окраски ресниц и бровей: 3, 6-11, 15-18, 26, 27
Лунный календарь здоровья на февраль 2023:
Благоприятные дни для удаления пигментных пятен, бородавок: 1, 4, 25 та 28.
Благоприятные дни для начала похудения: 1-4, 21-28
Массаж и процедуры от целлюлита: 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28.
Для хирургических операций: 1-4, 21-28
Удаление зуба: 7-18.
Лечение зубов: 1-4, 21-28