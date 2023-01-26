Лунный календарь красоты на февраль 2023 года

Этот календарь поможет вам спланировать поход в салон красоты и выйти из него в праздничном, счастливом настроении.

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Астрологи разделяют лунный календарь на благоприятные и неблагоприятные для процедур красоты и плановых визитов к врачам.

Фазы Луны в феврале 2023:

Новолуние: 20 февраля в 9:06

Полнолуние: 5 февраля в 20:28

Растущая Луна: 1 — 4 февраля и 21 — 28 февраля

Убывающая Луна: 6 — 19 февраля

Солнечное затмение: нет

Лунное затмение: нет

Лунный календарь красоты на февраль 2023:

Календарь стрижки и покраски волос: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 25, 27

Маникюр и педикюр: 3, 4, 6-8, 11, 13-18, 23-25, 27

Благоприятные дни для завивки волос: 8, 17 и 25

Эпиляция и депиляция: 8, 17, 25 та 28

Благоприятные дни для наращивания и окраски ресниц и бровей: 3, 6-11, 15-18, 26, 27

Лунный календарь здоровья на февраль 2023:

Благоприятные дни для удаления пигментных пятен, бородавок: 1, 4, 25 та 28.

Благоприятные дни для начала похудения: 1-4, 21-28

Массаж и процедуры от целлюлита: 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28.

Для хирургических операций: 1-4, 21-28

Удаление зуба: 7-18.

Лечение зубов: 1-4, 21-28