Місячний календар краси на лютий 2023 року

Цей календар допоможе вам спланувати похід у салон краси та вийти з нього у святковому, щасливому настрої.

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Астрологи поділяють місячний календар на сприятливі та несприятливі для процедур краси й планових візитів до лікарів.

Фази Місяця в лютому 2023

Молодий місяць: 20 лютого о 9:06

Повний місяць: 5 лютого о 20:28

Місяць, що росте: 1-4 лютого і 21-28 лютого

Місяць, що зменшується: 6-19 лютого

Сонячне затемнення: ні

Місячне затемнення: ні

Місячний календар краси на лютий 2023

Календар стрижки та фарбування волосся: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 25, 27

Манікюр і педикюр: 3, 4, 6-8, 11, 13-18, 23-25, 27

Сприятливі дні для завивки волосся: 8, 17 і 25

Епіляція і депіляція: 8, 17, 25 та 28

Сприятливі дні для нарощування та фарбування вій і брів: 3, 6-11, 15-18, 26, 27

Місячний календар здоров'я на лютий 2023

Сприятливі дні видалення пігментних плям, бородавок: 1, 4, 25 і 28.

Сприятливі дні для початку схуднення: 1-4, 21-28

Масаж і процедури від целюліту: 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28.

Для хірургічних операцій: 1-4, 21-28

Видалення зуба: 7-18.

Лікування зубів: 1-4, 21-28