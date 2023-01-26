Місячний календар краси на лютий 2023 року
Цей календар допоможе вам спланувати похід у салон краси та вийти з нього у святковому, щасливому настрої.
Астрологи поділяють місячний календар на сприятливі та несприятливі для процедур краси й планових візитів до лікарів.
Фази Місяця в лютому 2023
Молодий місяць: 20 лютого о 9:06
Повний місяць: 5 лютого о 20:28
Місяць, що росте: 1-4 лютого і 21-28 лютого
Місяць, що зменшується: 6-19 лютого
Сонячне затемнення: ні
Місячне затемнення: ні
Місячний календар краси на лютий 2023
Календар стрижки та фарбування волосся: 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 25, 27
Манікюр і педикюр: 3, 4, 6-8, 11, 13-18, 23-25, 27
Сприятливі дні для завивки волосся: 8, 17 і 25
Епіляція і депіляція: 8, 17, 25 та 28
Сприятливі дні для нарощування та фарбування вій і брів: 3, 6-11, 15-18, 26, 27
Місячний календар здоров'я на лютий 2023
Сприятливі дні видалення пігментних плям, бородавок: 1, 4, 25 і 28.
Сприятливі дні для початку схуднення: 1-4, 21-28
Масаж і процедури від целюліту: 1, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 27, 28.
Для хірургічних операцій: 1-4, 21-28
Видалення зуба: 7-18.
Лікування зубів: 1-4, 21-28